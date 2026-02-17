El Ibex 35 se asienta por encima de los 17.900 puntos en la media sesión (+0,38%)

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un alza del 0,38% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 17.916,1 puntos, acelerando el rebote que ya había registrado en los primeros minutos de la sesión, en una jornada en la que los inversores contarán con la referencia de Wall Street, que volverá a abrir después de que el lunes cerrara por festivo.

En el plano empresarial español, Enagás ha superado los objetivos marcados para el ejercicio, ya que obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior, en el que se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy.

Por otro lado, el consejo de administración de Aena celebrará este martes una sesión extraordinaria para debatir y eventualmente aprobar el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III).

Este plan estratégico para el periodo 2027-2031 contempla una inversión récord de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas para la ampliación y modernización de la red.

Fuera del Ibex 35, Alantra ha informado de que cerró 2025 con un beneficio neto de 20,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 186,2%, casi tres veces más que las ganancias obtenidas el año anterior.

Respecto a los datos macro, el índice de precios de consumo (IPC) de Alemania se situó el pasado mes de enero en el 2,1% interanual, tres décimas por encima de la subida de los precios el mes anterior, según ha confirmado la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En España, el Banco de España ha destacado que la deuda de las administraciones públicas cerró 2025 en 1,699 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero ha registrado una caída en relación al PIB, hasta el 100,8%, lo que supone 0,9 puntos porcentuales menos que la tasa anotada en 2024.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

En este contexto, los principales valores del selectivo español al alza en la media sesión eran Naturgy (+2,30%), Endesa (+2,05%), Redeia (+2%), Cellnex (+1,78%), Enagás (+1,56%), Colonial (+1,54%) e Iberdrola (+1,35%).

Del lado contrario se situaban Indra (-2,46%), ArcelorMittal (-2,10%), Acerinox (-2,01%), Puig (-1,64%), ACS (-1,55%), Sacyr (-1,44%) e IAG (-1,43%).

El resto de las principales bolsas europeas evolucionaba al alza, salvo París, que caía un 0,10%. Fráncfort subía un 0,05%; Londres, un 0,12%; y Milán, un 0,41%.

El barril de Brent cotizaba en la media sesión en los 68,53 dólares, un 0,17% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 63,81 dólares, un 1,54% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años caía al 3,118%, frente al 3,137% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana caía una décima, hasta los 38,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se dejaba un 0,07% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1843 dólares por cada euro.