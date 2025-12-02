El Ibex 35 avanza un 0,3% y conquista los 16.400 puntos en la apertura

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,33%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar la cota psicológica de los 16.400 puntos y situarse en los 16.442,4 hacia las 9.00 horas, tras conocerse que el paro registrado en España bajó en 18.805 personas en noviembre, mientras que la Seguridad Social perdió 14.358 afiliados de media.

En el ámbito macroeconómico, el Tesoro Público español vuelve hoy a los mercados de deuda e inaugura las subastas de diciembre con una emisión de letras a seis y doce meses, en la que espera colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros, según los objetivos trasladados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En el terreno empresarial, Banco Santander ha vendido el 3,5% de su filial polaca entre inversores institucionales por un importe de 407,3 millones de euros, según ha informado este martes la entidad, que ha ejecutado la operación mediante un proceso de colocación acelerada.

Por su parte, Audax Renovables, la energética fundada por José Elías, ha completado la amortización de su emisión de bonos verdes convertibles en acciones ordinarias por un importe total de 125 millones de euros, cuyo vencimiento se produjo el pasado 30 de noviembre.

Además, el consejo de administración de Almirall ha aprobado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal máximo de 250 millones de euros, a un tipo de interés fijo anual y con vencimiento en 2031.

En los primeros compases de la sesión, las principales subidas dentro del Ibex 35 correspondían a Bankinter (+2,27%), ACS (+1,16%), Indra (+1,16%) y Banco Sabadell (+0,99%).

En el lado negativo se situaban Telefónica, cuyos títulos cedían un 0,55% en la apertura, y Acciona, que registraba un descenso del 0,24%.

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada bursátil con signo mixto. En concreto, Milán y Fráncfort avanzaban un 0,26% y un 0,15%, respectivamente, mientras que París y Londres retrocedían un 0,1% y un 0,05%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,17% en la apertura de los mercados europeos, hasta 63,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, caía un 0,1%, hasta 59,27 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1614 'billetes verdes' --dólares--, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años se reducía hasta el 3,225%.