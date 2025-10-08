El Ibex 35 avanza casi un 1% y se sitúa en máximos desde 2007 al alcanzar los 15.600 enteros

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 22 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado con un repunte del 0,97%, lo que le ha permitido situarse en los 15.678,3 enteros, registro no alcanzado desde diciembre de 2007.

Dentro de la reducida agenda 'macro', este miércoles los mercados estarán pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed, aunque se conocerán ya con los mercados europeos cerrados. En ellas, los inversores buscarán pistas futuras que afecten a la evolución de los tipos de interés.

"El mercado descuenta actualmente más recortes de los indicados por el 'dot plot' (el mercado prevé dos recortes más de cuarto de punto en lo que resta de año y entre dos y tres adicionales en 2026, mientras que el 'dot plot' apuesta por dos recortes en el presente año y uno en el siguiente)", han anotado al respecto los analistas de Renta 4.

"Es previsible, por tanto, que las actas muestren su incomodidad con rápidos e intensos recortes de tipos de interés", han vaticinado los expertos de la entidad española.

En Europa se ha conocido que la producción industrial de Alemania sufrió en agosto un retroceso del 4,3% respecto del mes anterior, la mayor bajada desde marzo de 2022, después del incremento del 1,3% en julio, lo que alimenta el temor a una recaída en recesión de Alemania en el tercer trimestre, después de la contracción del 0,3% del PIB entre abril y junio.

Las bolsas también pivotan con un ojo sobre la situación política de Francia, toda vez que hoy finaliza el plazo extraordinario solicitado por Macron a Lecornu para alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante los presupuestos de 2026.

En relación a esta coyuntura, un informe de Banca March ha valorado que la preocupación en los mercados sigue siendo moderada, ya que la rentabilidad exigida a la deuda gala se sitúa en el 3,5%, aún por debajo de los máximos registrados en la última década.

"Además, las bolsas francesas repuntaron en la jornada de ayer; los inversores parecen confiar en que, ante una eventual aceleración de la crisis política, el BCE podría intervenir para estabilizar la situación", han añadido.

En el terreno empresarial español, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, se ha reunido con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para reiterar el compromiso de su compañía con la digitalización del país, uno de sus cuatro mercados estratégicos.

Izertis, por su parte, ha llevado a cabo una ampliación de capital tras la conversión de obligaciones por parte de Inveready, que ha supuesto la emisión de 154.720 nuevas acciones ordinarias y la fijación del capital social en 2,89 millones de euros.

Al cierre de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 han sido las de ArcelorMittal (+6,52%), Acerinox (+3,56%), IAG (+2,85%), Unicaja (+2,79%) e Indra (+2,31%). En el lado negativo, solo se situaban cinco valores: Inditex (-1,39%), Aena (-1,19%), Acciona Energía (-0,80%), Rovi (-0,17%) y Repsol (-0,17%).

Las principales Bolsas europeas también han cerrado con subidas: París se ha revalorizado un 1,07%; Milán, un 0,96%; Fráncfort, un 0,87%; y Londres, un 0,69%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,47% y se situaba en los 66,41 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 1,70%, hasta los 62,78 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,605 'billetes verdes', un 0,45% menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se situaba en el 3,216% tras restar casi cuatro puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 54,1 puntos.

En cuanto a otros activos, la onza de oro troy, activo refugio por antonomasia, se mantenía por encima de los 4.000 dólares, marcando así nuevos máximos históricos, alentada por la incertidumbre relacionada con el cierre de la Administración de Estados Unidos y los efectos que esta coyuntura pueda tener en los tipos de interés del país norteamericano, además de la tensión geopolítica.