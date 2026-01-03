Renfe cierra 2025 con un récord histórico de más de 37 millones de viajes en AVE y larga distancia

Archivo - Dos personas en la estación de trenes Puerta de Atocha-Almudena Grandes, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de alta velocidad y larga distancia de Renfe alcanzaron en 2025 su mayor volumen de viajes registrado hasta la fecha, con un total de 37,3 millones de desplazamientos.

Esta cifra supone un incremento de más de dos millones de viajes (un crecimiento cercano al 6%) respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 35,2 millones, según datos de Renfe.

Los servicios AVE volvieron a ser el principal motor de la operadora pública, al alcanzar los 21,5 millones de viajes, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 5% frente a los 20,5 millones del año anterior.

Por su parte, los servicios Avlo registraron un crecimiento notable, superior al 36%, al superar los 6,2 millones de viajes frente a los 4,55 millones de 2024. Este avance refleja "la consolidación del modelo de alta velocidad a precios competitivos, así como la ampliación de la oferta de plazas", según destacó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El resto de los servicios de larga distancia, como Alvia, cerraron el año con cerca de 6 millones de viajes (frente a los 5,8 millones del ejercicio previo), mientras que Euromed e Intercity sumaron conjuntamente más de 2,6 millones de desplazamientos.

PRINCIPALES CORREDORES

En cuanto al tráfico en las principales líneas, destacó especialmente el corredor Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Girona-Figueres, que superó los 8,1 millones de viajes, cifra similar a la del año anterior, al contabilizar tanto servicios AVE como Avlo.

El corredor de Levante y Mediterráneo (que conecta Madrid con la Comunitat Valenciana y Murcia) mantuvo una tendencia claramente al alza y superó los 7,7 millones de viajes, frente a los 5,5 millones del ejercicio anterior.

También mostró una evolución positiva el corredor de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, con un total de 7,2 millones de viajes, frente a los 6,9 millones de 2024.

Asimismo, la línea Madrid-Castilla y León-Galicia y la conexión con Asturias experimentaron un notable crecimiento, con más de 4,6 millones de viajes, un dato muy superior al de 2024 (2,5 millones). Este avance se atribuye a la nueva oferta comercial lanzada por Renfe el año pasado, que amplió las plazas disponibles y redujo los tiempos de viaje.

Durante 2025, Renfe mantuvo el liderazgo en todos los corredores donde opera y sigue siendo el único operador que obtiene beneficios en el segmento de la alta velocidad.

Al tratarse de una empresa pública, los ingresos generados en los servicios de alta velocidad y larga distancia no se destinarán al reparto de dividendos, sino a financiar aquellos servicios ferroviarios deficitarios.