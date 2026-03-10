El Ibex 35 baila sobre los 17.300 enteros a media sesión, con el crudo por debajo de los 100 dólares

Archivo - Cartel que indica el edificio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 2,16% en la media sesión de este martes, situándose en los 17.294,5 puntos, levemente por debajo del alza del 2,3% que había registrado la apertura, en un contexto todavía marcado por el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

Aunque en las primas horas de negociación el selectivo ha llevado a rozar los 17.500 puntos, finalmente hacia la media sesión ha recortado parte de ese 'rally'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ofensiva contra el país centroasiático está "prácticamente terminada". "Creo que la guerra está prácticamente terminada", afirmó en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, porque "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar". "Se va a terminar muy rápido", subrayó.

"Más allá de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, se mantiene la reunión prevista para finales de marzo o principios de abril entre Trump y Xi Jinping", han apostillado los expertos de Renta 4.

En todo caso, los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense 'CNBC'.

En el terreno empresarial, Repsol ha actualizado sus métricas operativas y financieras para el periodo 2026-2028, con un plan "selectivo" de inversiones de entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, enfocado a proyectos ya aprobados por la compañía. La energética prevé distribuir 3.600 millones de euros en dividendos en efectivo en los próximos tres años.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.999,3 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias, según los resultados publicados por el Banco de España.

Los valores que más subían en la media sesión eran ArcelorMittal (+5,19%), Banco Santander (+4,57%), Acciona Energía (+4,27%), IAG (+3,95%), Rovi (+3,42%) y Acciona (+3,07%). Del lado contrario, solamente dos valores reaccionaban con caídas: Grifols (-1,79%) y Repsol (-0,72%).

El resto de los principales mercados europeos también se mantenía en positivo en la media sesión. Londres subía un 1,24%; París, un 1,23%; Fráncfort, un 1,90%; y Milán, un 2,11%.

En cambio, las materias primas energéticas registraban caídas. El barril de Brent se dejaba un 5,88%, hasta los 93,17 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizaba en 90,03 dólares, un 4,97% menos. Los contratos de futuros europeos de gas natural, que se negocian en la plataforma TTF, caían un 12,64%, hasta los 49,32 euros por megavatio hora.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,327%, frente al 3,345% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se reducía en casi tres puntos, hasta los 45,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable respecto al dólar, cotizando con un tipo de cambio de 1,1631 dólares por cada euro.