El Ibex 35 baja un 0,5% en la apertura, pendiente de BBVA (-4,8%) y a la espera del BCE

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 0,53%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 18.100 puntos y a situarse en los 18.006,8 puntos a las 9.00 horas, en una jornada marcada por la publicación de resultados empresariales en España, con el turno de BBVA, ArcelorMittal y Logista.

Además, la atención de los inversores sigue puesta en las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra, que se conocerán hoy.

En concreto, BBVA, que se dejaba casi un 5% en el arranque bursátil, ha comunicado antes de la apertura de la Bolsa española que obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.511 millones de euros en 2025, un nuevo récord, lo que supone un incremento del 4,5% en comparación con el año anterior.

Por su parte, ArcelorMittal ganó 3.152 millones de dólares (unos 2.790 millones de euros) en 2025, multiplicando por más de dos (+135,4%) las ganancias de un año antes, y Logista obtuvo un beneficio neto de 71 millones de euros en su primer trimestre fiscal del ejercicio 2026 (de octubre a diciembre de 2025), cifra un 8,4% inferior a la del mismo periodo del año anterior.

En el terreno 'macro' español, el Tesoro Público español prevé colocar en los mercados este jueves entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros en cuatro referencias distintas de deuda a medio y largo plazo.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a BBVA (-4,84%), Solaria (-2,25%) y Acciona Energía (-2,15%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Inditex (+2,33%) y Amadeus (+0,93%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París y Milán subían un 0,56% y un 0,13%, respectivamente, mientras que Londres y Fráncfort retrocedían un 0,48% y un 0,13%, en cada caso.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- bajaba un 1,54%, hasta los 68,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 1,58%, hasta los 64,11 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1806 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,246%.