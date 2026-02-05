Transportes fija servicios mínimos en la huelga de trenes del 73% en la alta velocidad y 21% en mercancías

Archivo - Llegada de un tren a la Estación Madrid Chamartín–Clara Campoamor, a 7 de noviembre de 2022, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado en el 73% los servicios mínimos de trenes de alta velocidad que tendrán que ser prestados durante la huelga que el sector llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero.

Según la resolución de la Secretaría de Estado de este Departamento, consultada por Europa Press, en los trenes de Mercancías los servicios mínimos serán del 21%, mientras que en Media Distancia serán del 65%.

En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias, siendo del 75% en horario punta y del 50% el resto del día.

Estos límites se refieren a todo el ámbito nacional, salvo para Cataluña y País Vasco, que las determinan sus respectivos gobiernos. En el caso de Cataluña, serán del 66% en trenes de cercanías y regionales en hora punta y del 33% en hora valle. En País Vasco aún no se han decretado.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) critican que "más que servicios mínimos, parecen de máximos", al considerar "abusivos" porcentajes de hasta el 73%.

La resolución explica que estos servicios mínimos responden a siete convocatorias de huelga, entre ellas la del Comité General de Empresa de Grupo Renfe y la de Semaf, también en la misma empresa pública.

También ha convocado huelga los sindicatos CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro, todos ellos en Renfe, aunque las organizaciones sindicales han manifestado que también afectará al resto de compañías.