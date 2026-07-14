El Ibex 35 baja un 0,9% en la apertura y pierde los 19.200 puntos, con el petróleo al alza en 85,7 dólares

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con una bajada del 0,92%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los 19.200 puntos y situarse en los 19.157,2 puntos, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo ante la nueva escalada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del Brent subía un 2,8%, hasta los 85,7 dólares por barril, alcanzando así su mayor precio desde mediados del pasado mes de junio, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 81 dólares, tras encarecerse un 3,1%.

Este alza del crudo se explica por el hecho de que EEUU e Irán hayan cruzado ataques por tercera noche consecutiva.

De hecho, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este martes ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de EEUU, y también contra posiciones estadounidenses en Jordania.

"Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...) han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin", ha anunciado el brazo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia islámica.

En España, en el ámbito empresarial, el gigante bancario estadounidense JP Morgan ha informado que ha colocado de forma acelerada 83 millones de acciones de la constructora española OHLA, representativas del 6% de la compañía, por 36,9 millones de euros, con un descuento del 9% sobre el precio actual de mercado.

En el lado 'macro', la Comisión de Economía del Congreso se reúne este martes para examinar a las personas que ha propuesto el Gobierno para renovar la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con un nuevo presidente y tres consejeros.

Asimismo, el Congreso acoge hoy, en un Pleno extraordinario, el primer debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, con una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha manifestado su rechazo a la misma.

En la apertura de la sesión de este martes, Sabadell se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída del 1,9%, sólo por detrás de IAG, que se dejaba un 2,4%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Indra (+2,5%), Repsol (+1,4) y Naturgy (+0,5%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo negativo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres caía un 0,3% y el parisino CAC 40 un 0,8%, en tanto que el Dax de Fráncfort decrecía un 0,5%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,598%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1389 dólares.