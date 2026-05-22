El Ibex 35 busca los 18.100 puntos tras subir casi un 0,5% a media sesión, con el petróleo al alza

Archivo - El interior de la Bolsa de Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a media sesión de este viernes con una subida del 0,47%, lo que llevaba al principal índice de la bolsa española a situarse en los 18.059,7 puntos y luchar por recuperar la cota de los 18.100 enteros, con la mayoría de sus valores en terreno positivo.

El selectivo madrileño continúa influenciado por los precios del petróleo, que en la presente jornada seguían al alza --por encima de los 105 euros el barril--, y por los acontecimientos en Oriente Próximo, a la espera de que Estados Unidos (EEUU) e Irán sean capaces de llegar a un acuerdo de paz.

En este sentido, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este viernes una nueva reunión en Teherán con el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para abordar el proceso de negociaciones con EEUU, mediado por Islamabad, para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado como "positivo" el encuentro, aunque, ha avisado de que "los principios fundamentales siguen siendo los mismos" y es que "Irán nunca puede tener un arma nuclear". "Simplemente no puede. Este régimen nunca puede tener armas nucleares, y para lograrlo vamos a tener que abordar la cuestión del uranio altamente enriquecido", ha explicado.

En cuanto a la situación en el estrecho de Ormuz, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní informó a última hora del jueves de que 31 buques habían cruzado el enclave en las pasadas 24 horas, después de que el organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en este paso haya definido los límites de su "jurisdicción" en la zona.

Sobre la situación en Líbano, el Gobierno del país ha cifrado en casi 3.090 los muertos y 9.400 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército israelí contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, pese al alto el fuego en vigor acordado a mediados de abril y prorrogado posteriormente.

En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 2,71% en la media sesión europea, hasta cotizar en los 105,37 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se elevaba un 2,18%, hasta los 98,45 'billetes verdes'.

LOS PARQUÉS EUROPEOS CON SIGNO 'POSITIVO'

En el plano empresarial, a cierre del mercado de ayer, Puig comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había puesto fin a las conversaciones que mantenía con Estée Lauder para llevar a cabo una potencial fusión de sus respectivos negocios, sin llegar a alcanzar un acuerdo.

Esta decisión "no altera la hoja de ruta estratégica de Puig", según insistió la compañía. En consecuencia, la firma registraba a las 12:00 el mayor desplome de la jornada en el Ibex 35 al ceder sus títulos un 14,06%.

No obstante solo seis valores se anotaban el signo negativo en sus cotizaciones en la media sesión. Se trata de, además de Puig, Repsol (-1,44%), Rovi (-0,50%), Fluidra (-0,21%), Grifols (-0,19%) y ACS (-0,16%).

Por el contrario, las 29 compañía restantes se teñían de 'verde' con Acciona Energía a la cabeza con un alza del 2,14%. La siguen Acciona, (+1,92%), Solaria (+1,87%), Indra (+1,32%) y Sabadell (+1,07%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, todos han amanecido con subidas. Así, el Dax alemán subía un 0,65%; el Mib italiano, un 0,63%; el Cac francés, un 0,40%; y el FTSE británico, un 0,38%.

Por otro lado, en el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,478% tras bajar en 57 puntos respecto al jueves. En este contexto, la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del estado de Alemania con igual plazo-- se ha reducido hasta los 42,83 puntos.

En cuanto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,12% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1605 'billetes verdes'.