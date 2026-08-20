El Ibex 35 cae un 0,2% pero salva los 19.800 puntos, con el crudo en más 93 dólares

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este jueves con una ligera caída del 0,18%, lo que le ha llevado a anotar su peor registro en el mes de agosto. En concreto, el selectivo nacional se ha ubicado al toque de campana en los 19.811 puntos en una jornada marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, que tras el fin del periodo de 60 días de tregua el pasado lunes, ha impulsado los precios del crudo por encima de los 93 dólares el barril.

En la madrugada de la presente jornada, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha anunciado que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

"Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha enfriado la opción de retomar los contactos diplomáticos para un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, insistiendo en que ahora la situación en Ormuz es "muy buena" y en que fluye el tránsito de petróleo por la zona.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que la declaración de "guerra económica" emitida por Trump contra la República Islámica responde a una crisis "sin precedentes" dentro de Estados Unido y "solo traerá más derrotas" para Washington. "Es una cortina de humo ante la propia crisis de Estados Unidos: una deuda sin precedentes y costes de intereses disparados", ha afirmado Araqchi.

En Israel, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que recientemente propuso asesinar entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, ha sugerido ahora la construcción de unas instalaciones penitenciarias con un corredor de la muerte para palestinos que contará con una tribuna para observar los ahorcamientos.

Al respecto, Qatar, Egipto y Turquía han expresado este jueves su condena por la oleada de ataques israelíes en la Franja de Gaza, incidiendo en que sus acciones socavan los esfuerzos para estabilizar el territorio, por lo que exigen que se ciña a sus obligaciones en el contexto del plan diseñado por Donald Trump.

En calidad de países mediadores, los tres estados han señalado su "condena enérgica" de los recientes ataques israelíes en la Franja de Gaza, subrayando que han dejado "víctimas civiles, incluidas mujeres y niños, y expresan su profunda preocupación por las violaciones continuas".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2,04% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 93,49 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, encarecía su precio un 2,54%, hasta los 88 'billetes verdes' por barril.

LOS PARQUÉS EUROPEOS RESISTEN A LA INCERTIDUMBRE EN ORIENTE PRÓXIMO

Por otro lado, las últimas actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) han revelado que "muchos" participantes de la reunión ven "necesario" que el banco central estadounidense acometa una futura subida en los tipos de interés en caso de que la inflación no se disminuya.

"Algunos participantes comentaron que las condiciones financieras actuales podrían no ser lo suficientemente restrictivas como para facilitar un retorno de la inflación al 2%", señalan también las actas de la pasada cita del 29 de julio, en la que el instituto emisor decidió mantener sin cambios la tasa de referencia.

Asimismo, el Departamento del Tesoro EEUU ha comunicado que la deuda nacional ha superado por primera vez el umbral de los 40 billones de dólares (34,4 billones de euros), después de que el pasivo nacional de la mayor economía mundial se haya duplicado en menos de una década.

En el plano empresarial nacional, Banco Santander ha cerrado este jueves la adquisición del estadounidense Webster Financial, poco más de seis meses después de haber anunciado la operación, tras haber recibido todas las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa y haber ejecutado la ampliación de capital prevista en el marco de la transacción.

Por su parte, Ferrovial ha anunciado que ha sido seleccionada para desarrollar los carriles express de la I-24 Southeast en Nashville, Tennessee, siendo ésta la mayor inversión privada y la primera colaboración público-privada en la historia de este Estado del sur de Estados Unidos. Así, el consorcio liderado por Ferrovial financiará, diseñará, construirá, operará y mantendrá el proyecto, valorado en 9.200 millones de dólares (7.882 millones de euros).

Asimismo, el operador saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá hoy un dividendo total de 2.746,2 millones de riales saudíes (634,9 millones de euros) entre sus accionistas.

En este marco, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los han protagonizado Repsol (+2,66%), Caixabank (+1,61%), Merlin (+1,15%), Fluidra (+0,94%) y Banco Sabadell (+0,91%). En el extremo opuesto, las mayores caídas han correspondido Acerinox (-2,74%), Sacyr (-2,28%), IAG (-1,93%), Arcelormittal (-1,74%) e Indra (-1,39%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas han cerrado con signo mixto, manteniéndose en máximos históricos, pese a la incertidumbre en Oriente Próximo. De este modo, el FTSE 100 británico y el Mib italiano han subido un 0,04% y un 0,09%, respectivamente, mientras que el DAX 30 alemán se ha dejado un 0,41%; y el CAC 40 francés, un 0,57%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,168 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años ascendía hasta el 3,704%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- a los 43,7 puntos básicos.

En el ámbito de los activos denominados refugio en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro se mantenía prácticamente plano en el entorno de los 4.500 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, prolongaba los ascensos hasta la cota de los 72.200 'billetes verdes'.