El Ibex 35 cae un 0,3% en la media sesión, por debajo los 20.100 puntos, con el crudo en 90 dólares

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este lunes con una caída del 0,33%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 20.100 puntos. En concreto, el selectivo nacional se posicionaba en los 20.085 enteros a las 12:00 horas en una jornada marcada por las nuevas tensiones en Oriente Próximo que han provocado que el barril de crudo roce ya los 90 dólares.

Este fin de semana, Israel ha lanzado nuevos ataques sobre el Líbano que han causado más de una decena de muertos. Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán.

"Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", señaló Trump, que insistió en que "ningún barco pasa" por este enclave estratégico para el petróleo y el gas mundial a menos que lo permita EEUU.

Desde Irán, el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, respondió a Trump en sus redes sociales que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales". "Hasta ahora, (EEUU) ha sufrido graves derrotas estratégicas; el estrecho de Ormuz era, es y será iraní; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo", subrayó.

Asimismo, el comandante jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha ofrecido una recompensa equivalente a más de 20.000 euros por matar o capturar a soldados estadounidenses, al tiempo que se ha comprometido a mantener su "resistencia" contra Washington e Israel "hasta su derrota total".

"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares (unos 21.500 euros) o 5.000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

En paralelo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha sugerido este lunes que el Ejército de Israel mate cada noche y de forma "selectiva" entre "30 y 40" palestinos en la Franja de Gaza dado que "no merecen vivir allí".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- ascendía un 1,3% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 89,65 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se elevaba un 0,86% hasta los 83,1 'billetes verdes' por barril.

LAS BOLSAS EUROPEAS COTIZAN CON SIGNO 'MIXTO'

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con pocas referencias macroeconómicas a la espera de que la próxima semana arranque la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, donde se esperan pistas sobre los futuros movimientos de los tipos de interés.

Antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de PIB de Japón, cuya economía creció en el segundo trimestre menos de lo esperado: un 0,3% trimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior, y un 1,1% interanual, por debajo del 1,9% del primer trimestre.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas la cifra de negocios empresarial, que creció un 8,9% en junio, cuatro puntos más que en mayo y su cifra más alta desde marzo de 2025, con lo que ya encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

En el plano empresarial nacional, Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México.

De este modo, a las 12:00 horas de este lunes, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Sacyr (+0,76%), ArcelorMittal (+0,72%), Endesa (+0,68%), Solaria (+0,58%) y Acerinox (+0,55%). En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondían a Colonial (-1,43%), Cellnex (-1,27%), Puig (-0,94%), Telefónica (-0,9%) y Merlin (-0,83%).

Por su parte, los principales parqués europeas cotizaban en la media sesión con signo mixto. Londres y Milán se impulsaban un 0,03% y un 0,31%, respectivamente, mientras que Francfort y París caían un 0,06% y un 0,15%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1595 'billetes verdes' (+0,22%), mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se alzaba hasta el 3,634%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 44,1 puntos básicos.