El Ibex 35 cae un 0,34% al cierre y se mantiene por debajo de los 19.500 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 0,34%, de forma que se ha situado en los 19.476,5 puntos en un contexto marcado por las fuertes caídas de las tecnológicas en Estados Unidos y por el conflicto en Oriente Próximo.

El Nasdaq, índice estadounidense especializado en valores tecnológicos, cerró la jornada bursátil de este lunes con una caída del 1,32%, con SpaceX cediendo un 16,43% apenas una semana después de su salida a Bolsa. Al cierre de la sesión europea este martes, el Nasdaq volvía a dejarse un 1,7% y la firma de Elon Musk repuntaba un 2,3%.

Por otra parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recalcado este martes que el éxito de las conversaciones con Estados Unidos "depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas" y de su "correcta aplicación", después de las conversaciones técnicas celebradas durante los últimos días en Suiza.

El plano geopolítico está marcado por la licencia de 60 días para que Irán exporte petróleo, pero los analistas de Renta 4 advierten de que el estrecho de Ormuz --por el que transita la quinta parte del crudo mundial-- "sigue sin despejarse institucionalmente".

"Mientras el conflicto en el Líbano no se resuelva, el riesgo de ruptura de las negociaciones permanece latente. El mercado está leyendo esto como un escenario de rebaja de riesgo a medias: suficiente para presionar el crudo a la baja, insuficiente para asumir que el suministro está garantizado a largo plazo", señalan.

Dentro de Europa, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión tras señalar haber escuchado el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista y dos años después de vencer las elecciones generales en julio de 2024.

En España, en el ámbito empresarial, el consejo de administración de Duro Felguera ha acordado ejecutar una reducción de capital por pérdidas y un posterior aumento de capital social por valor de más de diez millones de euros, en cumplimiento del plan de reestructuración conjunto suscrito en octubre de 2025.

Además, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado con Banco Sabadell un acuerdo para movilizar 1.000 millones de euros en inversiones destinadas a pymes y 'midcaps' para proyectos de defensa seguridad.

Siguiendo bajo el paraguas empresarial, Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha acudido a los mercados con una emisión de bonos en Australia por un importe total de 700 millones de dólares australianos (426,5 millones de euros).

En el ámbito macro, se ha conocido que el precio de la vivienda libre se encareció un 13,1% en 2025 y alcanzó los 2.230 euros por metro cuadrado, lo que supone el quinto año consecutivo de aumentos, que sitúa el precio un 7% por encima del máximo registrado durante el 'boom' inmobiliario de 2007, según el Ministerio de Vivienda.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido Telefónica (+2,59%), Amadeus (+1,91%), Endesa (+0,91%), Repsol (+0,83%), Rovi (+0,68%) e IAG (+0,56%). Del lado contrario, se han situado ACS (-3,05%), Acciona (-2,04%), Acciona Energía (-1,91%), Naturgy (-1,89%), Bankinter (-1,45%) y Cellnex (-1,25%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos también era negativa, con Londres dejándose un 0,09%; París, un 0,71%; Fráncfort, un 0,98%; y Milán, un 1,46%.

El barril de Brent alcanzaba los 76,95 dólares al cierre de la sesión europea, un 1,21% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía un 1,10%, hasta los 73,06 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,392%, frente al 3,417% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se elevaba a 47,3 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,43% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1380 dólares por cada euro.