El Ibex 35 cae un 0,4% en la apertura y se aleja de sus máximos históricos

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 0,41%, lo que le ha permitido mantener la cota psicológica de los 17.800 puntos y situarse en los 17.806,7 puntos en torno a las 09.00 horas.

De este modo, el principal indicador del mercado español se alejaba del máximo histórico alcanzado al cierre de la jornada del viernes 30 de enero, cuando se situó en los 17.880,9 puntos.

Esta semana estará marcada por la publicación de los resultados empresariales de Unicaja, Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell, así como de Logista y ArcelorMittal.

En el ámbito macroeconómico, este lunes se conocerán los datos del PMI manufacturero de la zona euro, mientras que el miércoles se publicará el índice compuesto y el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) del bloque de la divisa común.

El jueves, por su parte, llegará el turno de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra.

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Cellnex (+0,81%), Amadeus (+0,67%) y Logista (+0,52%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban ArcelorMittal (-3,24%) y Repsol (-2,9%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con caídas del 0,65% para Milán, del 0,52% para París, del 0,47% para Londres y del 0,37% para Fráncfort.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 4,79%, hasta los 66 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 5%, hasta los 61,94 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1859 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,222%.