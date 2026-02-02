Bizum se une a los otros 'Bizum europeos' para permitir pagos personales transfronterizos entre sí

Archivo - El director general de la Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L. (gestora de Bizum) Ángel Nigorra, interviene durante una mesa redonda de soluciones de pagos, en el Aula Magna de CUNEF, a 28 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bizum ha llegado a un acuerdo con sus principales homólogos en otros países europeos para permitir que todos los sistemas sean compatibles entre sí y, de esta forma, que los usuarios puedan realizar pagos personales transfronterizos, según han informado en un comunicado conjunto.

"Con este acuerdo, demostramos nuestro compromiso de seguir trabajando y garantizar que más ciudadanos y comerciantes europeos tengan acceso a soluciones de pago fiables que protejan sus datos, algo que solo se puede construir mediante el compromiso colectivo", ha afirmado el director general de Bizum, Ángel Nigorra.

Los socios crearán una entidad central que estará encargada de la interoperabilidad entre los sistemas. La implementación técnica comenzará en los próximos meses con el objetivo de que ya en 2026 se lancen los pagos personales transfronterizos. Para 2027 se lanzará la posibilidad de pagar en comercios electrónicos y puntos de venta.

Las soluciones de pago existentes en cada país no sufrirán cambios y conservarán sus marcas, experiencia del usuario y características. Es decir, los usuarios de Bizum seguirán usando Bizum como hasta ahora, solo que podrán realizar pagos a usuarios de alguna de las otras soluciones europeas.

Además de la española Bizum se unen a esta iniciativa Bancomat (Italia), SIBS-MB Way (Portugal), EPI (presente en Francia, Alemania y Bélgica a través de su solución Wero) y Vipps MobilePay (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia).

La intención es que todas ellas desarrollen un nuevo distintivo de marca, que usarán junto con la marca de siempre, para que los consumidores puedan reconocer dónde se aceptarán sus soluciones en el extranjero. En el caso español, esto permitiría saber en qué países se acepta Bizum como forma de pago.

Actualmente, Bancomat, MB Way y Bizum ya son interoperables entre sí, por lo que los usuarios pueden realizar pagos o transferencias personales entre España, Italia, Portugal y Andorra. Todos ellos forman parte de la alianza EuroPA, a la que también se unió la nórdica Vipps en mayo del año pasado.

Las soluciones de pagos firmantes dan servicio a 130 millones de usuarios. Una vez lanzada la interoperabilidad, se conectará a 13 países europeos, cubriendo a cerca del 72% de la población de la Unión Europea y Noruega.

La coalición está abierta a todos los países europeos, incluidos Suiza y otros mercados no pertenecientes a la zona del euro. Aquellos mercados que ya hayan desarrollado una solución nacional pueden adherirse directamente, mientras que los que no dispongan de una solución nacional y deseen adherirse pueden implementar una de las soluciones ya disponibles dentro de la iniciativa.