El Ibex 35 cae un 0,4% en la media sesión, por debajo de los 18.300 puntos, con el crudo en 97 dólares

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con un retroceso del 0,4%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder la cota de los 18.300 puntos --recuperada el pasado viernes-- y situarse en los 18.270 enteros, con el precio del petróleo escalando hasta los 97 dólares al calor de los ataques de Irán a Israel de las últimas horas.

La subida del precio del crudo se sucede después de que este domingo Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí.

Todo ello, en represalia por el bombardeo israelí sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano. Las defensas israelíes lograron derribar todos los proyectiles.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró recientemente que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque lanzado desde Irán contra territorio israelí para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Pese al intento, el Ejército de Israel ha bombardeado hace unas horas un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el oeste del país asiático, un extremo confirmado por las autoridades locales, que han destacado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

Asimismo, Trump ha emplazado a Irán a detener su ofensiva con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha apuntado esta madrugada el mandatario estadounidense.

En este contexto, y ante el estancamiento de las negociaciones entre las partes para poner fin a la guerra y al cierre del estrecho de Ormuz, ruta marítima por la que circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el precio del Brent subía un 4,43% a las 12.00 horas, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 97,13 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 94,6 dólares, tras encarecerse un 4,4%.

LAS BOLSAS MUNDIALES SE TIÑEN DE 'ROJO'

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el precio de la vivienda libre subió un 12,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV).

En el terreno empresarial, Técnicas Reunidas ha comunicado que ha conseguido producir con éxito sus primeros kilogramos de óxido de Neodimio/Praseodimio (Nd/Pr) con pureza y especificación comerciales, lo que supone un "importante avance tecnológico" en el estratégico mercado de las tierras raras.

Así, en la media sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía era IAG (-2,07%), seguido de Merlin (-1,83%), ACS (-1,59%), Ferrovial (-1,54%) y Amadeus (-1,49%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas a las 12.00 horas correspondían a Indra (+1,84%), Repsol (+1,47%), Sabadell (+0,49%), Colonial (+0,45%) y BBVA (+0,23%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con caídas (-0,25%), al tiempo que el Dax de Fráncfort cedía un 0,67% y el parisino Cac 40 un 0,59%. Solo el Mib de Milán cotizaba en verde, con un ligero avanza del 0,08%.

Asimismo, los efectos de estos nuevos ataques armados en Oriente Próximo han llevado a las Bolsas asiáticas a apuntarse fuertes descensos. El índice Shenzhen chino ha caído un 2,14%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cede un 1,22%, el Nikkei japonés se ha dejado casi un 4% y el Kospi surcoreano se ha desplomado más de un 8%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,491%, lo que ha elevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 44,31 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,513 'billetes verdes'.