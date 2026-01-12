El Ibex 35 cae un 0,6% en el arranque de la semana, pendiente del precio del petróleo

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una bajada del 0,59%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 17.600 puntos y situarse en los 17.545,2 enteros hacia las 9.00 horas.

Los inversores permanecen atentos a la evolución del precio del crudo tras la cumbre celebrada el viernes en la Casa Blanca con las grandes petroleras mundiales, entre ellas Repsol.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les reclamó inversiones milmillonarias en Venezuela para reactivar la producción en el país.

En concreto, el mandatario estadounidense instó a las petroleras a invertir unos 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) "de su propio dinero, no del Gobierno", para reactivar la producción en Venezuela.

Así las cosas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró al presidente de Estados Unidos durante la reunión que la petrolera española está preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.

También en el plano internacional, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha revelado este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien ha enmarcado esta acción en "las amenazas y la presión constante" de la Administración de Donald Trump.

En el terreno empresarial español, Endesa distribuirá este lunes un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2025 por un importe de 0,5 euros brutos por acción.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Puig (+0,69%), Cellnex (+0,67%), Fluidra (+0,48%) y Rovi (+0,37%), mientras que, por el contrario, entre los descensos destacaban Repsol (-2,97%), lastrada por el efecto 'ex dividendo', y Grifols (-1,45%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto, ya que Francfort subía un 0,01%, mientras que Milán, Londres y París cedían un 0,39%, un 0,27% y un 0,23%, respectivamente.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1681 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,262%.

EL PETRÓLEO AMANECE MIXTO

En este contexto geopolítico, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, caía un 0,27%, hasta los 63,17 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, subía un 0,02%, hasta los 58,95 dólares.

A la cumbre del pasado viernes en la Casa Blanca asistieron las principales compañías de la industria petrolera de Estados Unidos, como Exxon, ConocoPhillips, Chevron, además de otras de las principales del extranjero, como la española Repsol, italiana Eni, Trafigura, o Shell, entre otras.

"Si no quieren entrar, solo háganmelo saber, porque tengo 25 personas que no están aquí hoy y que están dispuestas a ocupar su lugar", aseguró Trump en la reunión.