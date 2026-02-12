El Ibex 35 cae un 0,82% al cierre, por debajo de los 17.900 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 0,82%, hasta situarse en los 17.896,9 puntos, cambiando de signo en las últimas horas de negociación pesé a haber estado la mayor parte de la jornada con una evolución plana.

El selectivo encadena así tres sesiones a la baja y durante la jornada de este jueves, la mayoría de los valores han cerrado en 'rojo'.

En el plano internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha aprobado una resolución destinada a derogar los aranceles impuestos por el presidente del país, Donald Trump, a las importaciones canadienses, un golpe para su liderazgo así como para el de su partido en la cámara baja.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este miércoles una "asociación productiva" a largo plazo con Estados Unidos, al término de un encuentro con el secretario de Energía de este país, Chris Wright, quien ha destacado el "compromiso apasionado" del presidente Donald Trump por transformar las relaciones entre Washington y Caracas.

Respecto a la agenda macro, se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión promedio del 1,3% en 2025, lo que implica una aceleración de dos décimas respecto de la expansión del 1,1% en 2024.

Por otro lado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado su previsión de que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo alcanzará una media de 850.000 barriles diarios en 2026, reduciendo así en unos 80.000 barriles al día su anterior pronóstico sobre la evolución del consumo de crudo.

En un punto de vista más geopolítico, la mayoría de líderes de la Unión Europea que este jueves se reúnen en una cumbre informal ha defendido a su llegada la necesidad de que el bloque tome medidas "urgentes" para reactivar la competitividad europea y proteger a las industrias estratégicas, un reto sobre el que mandatarios como el francés Emmanuel Macron avisan de que si no hay decisiones "concretas" en seis meses, se deberá pasar a una Europa "a dos velocidades".

En el plano empresarial español, marcado por la publicación de resultados empresariales, Mapfre ha comunicado antes de la apertura que obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 19,6% con respecto a 2024.

De esta forma, los principales descensos en el selectivo eran los de ArcelorMittal (-5,07%, por el efecto 'ex dividendo'), Solaria (-4,22%), Amadeus (-2,70%), Repsol (-2,57%), Acciona Energía (-2,39%), Colonial (-2,34%) y CaixaBank (-2,28%).

Del lado contrario, las mayores alzas eran para Redeia (+2,59%), Cellnex (+1,88%), Telefónica (+1,81%), Inditex (+0,81%) e IAG (+0,63%).

El resto de los principales mercados europeos ha terminado la jornada con descensos, con la excepción de París, que ha subido un 0,33%. Londres ha caído un 0,75%; Fráncfort, un 0,01%; y Milán, un 0,62%.

El petróleo también ha evolucionado a la baja, con el barril de Brent cayendo un 2,06% al cierre de la sesión europea, hasta los 67,95 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI) dejándose un 2,12%, hasta los 63,26 dólares.

En el mercado de divisas, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,152%, por debajo del 3,161% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha impulsado en cuatro décimas, hasta los 37,3 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,06% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1867 dólares por cada euro.