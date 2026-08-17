El Ibex 35 cae un 0,87% y pierde los 20.000 puntos, con el crudo en 90 dólares

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado con una caída del 0,8%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 20.000 puntos. En concreto, el selectivo nacional ha concluido en los 19.981,9 enteros en una jornada marcada por la incertidumbre ante el vencimiento este lunes del plazo de 60 días de la tregua entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, sin que se haya alcanzado un acuerdo de paz, y por el repunte del precio del petróleo, que se ha acercado a los 90 dólares por barril.

Este fin de semana, Israel ha lanzado nuevos ataques sobre el Líbano que han causado más de una decena de muertos. Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán.

"Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", señaló Trump, que insistió en que "ningún barco pasa" por este enclave estratégico para el petróleo y el gas mundial a menos que lo permita EEUU.

Desde Irán, el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, respondió a Trump en sus redes sociales que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales". "Hasta ahora, EEUU ha sufrido graves derrotas estratégicas; el estrecho de Ormuz era, es y será iraní; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo", subrayó.

Asimismo, el comandante jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha ofrecido una recompensa equivalente a más de 20.000 euros por matar o capturar a soldados estadounidenses, al tiempo que se ha comprometido a mantener su "resistencia" contra Washington e Israel "hasta su derrota total".

"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares (unos 21.500 euros) o 5.000 millones de riales iraníes", ha anunciado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

En paralelo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha sugerido este lunes que el Ejército de Israel mate cada noche y de forma "selectiva" entre "30 y 40" palestinos en la Franja de Gaza dado que "no merecen vivir allí".

De su lado, el balance de muertos en la Franja desde el alto el fuego del 11 de octubre con Israel ha aumentado este lunes a más de 1.260 y el número de heridos a cerca de 4.200, con cinco nuevos fallecidos en las últimas 48 horas y otros 18 heridos, según han informado las autoridades del enclave palestino.

A pesar de la coyuntura en la región, los precios del crudo se han contenido al cierre de las bolsas europeas, que se mantienen en máximos históricos aunque se anoten leves correcciones puntuales. Así, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- ascendía un 0,2%, hasta los 88,7 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- caía un 0,06% hasta los 82,37 'billetes verdes' por barril.

"Por muy difícil que resulte predecir el entorno macroeconómico, el panorama 'bottom-up' parece claro. Se trata de un ciclo alcista de beneficios globales de base amplia, respaldado por unas condiciones financieras laxas, el aumento de los ingresos reales, el pleno empleo y un ciclo de capex generacional. Tal vez sea por eso por lo que la renta variable sigue marcando nuevos máximos y los diferenciales de crédito se mantienen anclados, independientemente de la incertidumbre macroeconómica procedente de Oriente Próximo", han argumentado los analistas de Muzinich&Co en su último análisis de mercados.

LAS PARQUÉS EUROPEOS SE TIÑEN DE 'ROJO', SALVO MILÁN

Por otro lado, antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de PIB de Japón, cuya economía creció en el segundo trimestre menos de lo esperado: un 0,3% trimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior, y un 1,1% interanual, por debajo del 1,9% del primer trimestre.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas la cifra de negocios empresarial, que creció un 8,9% en junio, cuatro puntos más que en mayo y su cifra más alta desde marzo de 2025, con lo que ya encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

En el plano empresarial nacional, Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México.

Asimismo, Pontegadea, el 'holding' empresarial del fundador de Inditex Amancio Ortega, formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, ha registrado 10.055 millones de euros de beneficio en 2025, lo que supone un 7,8% más que en el ejercicio precedente.

En este contexto, el índice español ha cerrado la jornada con solo cuatro valores en 'verde'. Se trata de Repsol (+1,01%), Solaria (+0,61%), Acciona (+0,48%) y Banco Sabadell (+0,27%). En el extremo opuesto, las mayores caídas corresponden a Cellnex (-2,32%), Inditex (-2,15%), Amadeus (-1,78%), Fluidra (-1,74%) y Banco Santander (-1,63%).

Por su parte, el resto de los principales parqués ha acabado la sesión bursátil en 'rojo', a excepción del Mib italiano que se ha mantenido plano (+0,01%). Así, el CAC 40 francés ha retrocedido un 0,66%; el DAX Alemán, un 0,38%; y el FTSE británico, un 0,28%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1585 'billetes verdes' (+0,14%), mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se alzaba hasta el 3,66%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 44,1 puntos básicos.

"Los mercados parecen dispuestos a tolerar un grado considerable de incertidumbre sin exigir primas de riesgo más elevadas. Sin embargo, es poco probable que este equilibrio sea permanente. Una escalada significativa del conflicto o, por el contrario, una vía clara hacia su resolución, podrían finalmente llevar a los inversores a abandonar sus posiciones de espera, provocando potencialmente un repunte de la volatilidad mucho mayor de lo que reflejan actualmente los precios de mercado", ha adelantado el gestor sénior de carteras de renta fija de Federated Hermes, John Sidawi.

En el ámbito de los activos denominados refugio en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro remontaba un 1%, hasta situarse en el entorno de los 4.400 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, ascendía un 1,4%, hasta rozar la cota de los 64.000 'billetes verdes'.