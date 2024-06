El Ibex 35 cae un 0,97% y cede los 11.300 puntos lastrado por el sector bancario

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este martes con una caída de un 0,97%, hasta situarse en los 11.286,4 puntos, lastrado por los valores bancarios, con BBVA y Banco Sabadell restando más de un 3% en una jornada marcadamente bajista para los mercados y a menos de dos días de conocer la nueva senda para los tipos de interés que marque el Banco Central Europeo (BCE).

Las entidades bancarias del selectivo español han liderado con decisión los retrocesos: Caixabank ha cedido un 5,02%, Bankinter un 4,22%, Unicaja un 3,68%, Banco Sabadell un 3,43%, BBVA un 3,19% y Banco Santander un 2,28%.

La incertidumbre respecto a los tipos de interés se une en el caso particular de BBVA y Sabadell con la reciente victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones de México, tal y como avanzaban las encuestas. Aunque no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la candidata, hace pocos días el diario 'Financial Times' avanzaba que el Ejecutivo mexicano barajaba la creación de un impuesto especial sobre las entidades de crédito.

México es una región especialmente relevante para BBVA, ya que allí genera la mayor parte de sus beneficios. Santander también tiene negocio en el país, aunque su 'mix' geográfico está más diversificado que su competidor.

El principal indicador del mercado se aleja así con fuerza de los máximos cosechados ayer, al filo de los 11.400 puntos, un máximo inédito desde 2015, en una jornada en la que se ha conocido por parte de la agenda macroeconómica que el paro registrado en España bajó en 58.650 desempleados en mayo, mientras que la Seguridad Social ganó 220.289 afiliados medios.

Entrando al detalle de la negociación de este martes, el selectivo ha caído con fuerza por la mañana y ha puesto en riesgo el nivel de los 11.200 puntos, aunque por la tarde ha conseguido moderar las pérdidas e incluso ha llegado a recuperar momentáneamente la cota de los 11.300 puntos, altura que finalmente ha cedido en la subasta de cierre.

En la agenda 'macro', además de los datos laborales de España, se ha conocido que la tasa de desempleo de Alemania en mayo se mantuvo en el 5,9% por cuarto mes consecutivo.

Por la tarde, se ha publicado en Estados Unidos que los pedidos a fábrica en abril repitieron un incremento de un 0,7% en tasa mensual, en tanto que los pedidos de bienes duraderos moderaron su crecimiento al 0,7% respecto al 0,8% del mes previo. También en ese país, se ha conocido que las vacantes de empleo en abril han decrecido pese a que el mercado esperaba un aumento, según el informe JOLTs.

Por otra parte, el Tesoro Público ha colocado este martes 5.135,05 millones de euros en deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más bajas por las letras a 6 meses y por las letras a 12 meses, según los datos publicados por el Banco de España.

En el terreno empresarial, hoy finaliza el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por los fondos ISQ y TDR --a través de su sociedad conjunta Amber-- sobre Applus+, la cual valora la compañía en 1.650 millones de euros con una propuesta de 12,78 euros por acción.

De su lado, BBVA ha cerrado la emisión de un bono contigentemente convertible ('CoCo') por un volumen de 750 millones de euros, aunque la demanda ha llegado a alcanzar los 3.500 millones de euros, según ha podido saber Europa Press en fuentes del mercado.

Por otra parte, BlackRock ha continuado incrementando la participación que tiene en Banco Sabadell, al pasar del 6,2% al 6,5%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este contexto, además de las mencionadas caídas del sector bancario, destacaban en el Ibex los retrocesos de Grifols (-2,35%), ArcelorMittal (-2,18%) y Repsol (-1,72%); por contra, la docena de valores que ha conseguido cerrar con avances ha estado encabezada por Telefónica (+2,11%), Enagás (+1,18%) y Redeia (+1,01%).

Las correcciones también han sido el denominador común en el resto de Europa: Londres ha restado un 0,37%; París un 0,75%; Fráncfort un 1,09% y Milán un 1,14%.

A la misma hora, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, caía un 1,5%, hasta los 77,17 dólares, en tanto que el Texas se situaba en 73 dólares, un 1,64% menos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro se depreciaba un 0,23% frente al dólar, a 1,0878 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,27% tras restar dos puntos básicos, con la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) en los 74 puntos.