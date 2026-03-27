El Ibex 35 cae un 1,4%, hasta los 16.700 puntos, con Enagás un 14% al alza tras la propuesta de CNMC

Archivo - Cartel de 'No pasar' en el interior de la Bolsa de Madrid (España), a 27 de julio de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se dejaba un 1,4% en la media sesión de este viernes, hasta situarse en los 17.725,9 enteros, en una jornada con casi todos lo valores en 'rojo', con la notable excepción de Enagás, que se disparaba un 13,75% al alza tras la nueva propuesta de retribución a las redes gasistas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).

El selectivo se ha dado así la vuelta en comparación con la apertura, cuando había abierto un 0,32% al alza. Sobre los inversores sigue pesando la incertidumbre geopolítica a cuenta del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes. La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

De hecho, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido este jueves en una llamada telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la legitimidad de su país para impedir el paso de buques que considere enemigos por el estrecho de Ormuz.

Asegurando que la inseguridad existente en el estrecho es producto de las agresiones estadounidenses e israelíes, el jefe de la diplomacia iraní ha identificado como necesarias las medidas adoptadas por Teherán en aras de garantizar la seguridad y la protección de la navegación en la zona, entre ellas impedir el paso de embarcaciones pertenecientes o asociadas "al enemigo" o a sus "aliados".

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a extender la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

"A petición del Gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar diez días el plazo para la destrucción de centrales energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20.00 horas, hora del Este (2.00 de la madrugada en la España peninsular)", ha señalado Trump en redes sociales.

Asimismo, en el ámbito internacional, vuelven a conocerse tensiones arancelarias. El Ministerio de Comercio de China ha anunciado que investigará los presuntos obstáculos que Estados Unidos estaría implementando para perturbar las cadenas de suministro y obstaculizar las exportaciones chinas de productos ecológicos y vinculados a las energías renovables.

"Consideramos que para una recuperación sostenida de las bolsas es necesario ver avances reales en las negociaciones de paz y una reapertura del Estrecho de Ormuz que permita una progresiva recuperación de los flujos de energía y con ello modere sus precios", han opinado los expertos de Renta 4.

En la agenda macro, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó un punto su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el Banco de España ha revisado una décima al alza sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, hasta el 2,3%, aunque ha rebajado sus estimaciones para 2027 dos décimas, al 1,7%, y ha empeorado sus perspectivas para la inflación, hasta el 3% este año y el 2,5% el próximo.

En clave empresarial nacional, los inversores estarán pendientes de las juntas de accionistas que celebrarán este viernes tanto CaixaBank como Banco Santander. Este último, en un comunicado remitido a primera hora, ha avanzado que confirma todos sus objetivos para 2026 a pesar del conflicto en Oriente Próximo.

En este contexto, Enagás se disparaba este viernes casi un 14% impulsado por la propuesta de la CNMC de metodología de retribución del transporte y regasificación de gas para el próximo periodo retributivo 2027-2032. Grifols era el único otro valor que subía en la media sesión, aunque solamente un 0,39%.

Del lado contrario, los valores que más caían eran Solaria (-4,79%), ACS (-3,25%), ArcelorMittal (-2,72%), Acciona (-2,41%), BBVA (-2,40%), Indra (-2,38%) e Inditex (-2,22%).

La evolución del resto de las principales bolsas europeas también era negativa en la media sesión. Londres se dejaba un 0,81%; París, un 1,14%; Fráncfort, un 1,71%; y Milán, un 1,47%.

Asimismo, el petróleo seguía imparable en su ascenso, con el Brent subiendo un 2,65%, hasta los 110,87 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI) progresando un 2,51%, hasta los 96,85 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba al 3,680%, desde el 3,606% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al 'bund' avanzaba hasta los 56 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,13% frente al dólar, hasta cruzarse con un tipo de cambio de 1,1512 dólares por cada euro.