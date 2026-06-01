Dia invierte más de 42 millones en adquirir fruta de verano a proveedores nacionales, un 20% más

Archivo - Dos personas comprando fruta en un supermercado - FERNANDO PAGES/GRUPO DIA - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupo Dia refuerza su apuesta por el campo español con la inversión de más de 42 millones de euros a la compra de fruta de hueso, sandía y melón, una cifra que supone alrededor de un 20% más que en 2025, según informa la cadena de supermercados.

En concreto, esta inversión se canalizará a través de cerca de 25 proveedores nacionales, con los que la compañía trabaja para seleccionar el mejor producto en cada momento y adaptar la oferta al calendario natural de cada variedad.

En España, Dia trabaja con 1.100 proveedores locales, a los que realiza el 96% de sus compras. Sólo en 2024, las compras totales de Dia a proveedores en España, generaron un impacto en la economía española estimado de 3.828 millones de euros y más de 67.500 empleos asociados.

"En Dia queremos que nuestros clientes encuentren en su supermercado de siempre fruta de temporada de máxima calidad, con opciones de origen local y a precios asequibles. Esta campaña refleja nuestra forma de entender la proximidad: estar cerca de los hogares, pero también de los agricultores y proveedores que hacen posible que el mejor producto llegue cada día a nuestras tiendas", ha subrayado el director de frescos de Dia España, José Manuel Blanco.

De esta forma, la oferta de Dia para este verano estará centrada en siete categorías de fruta de hueso: albaricoques, melocotones, ciruelas, paraguayos, nectarinas, cerezas y nísperos, a lo que se sumen sandías y melones, dos productos especialmente vinculados a los meses estivales y al consumo compartido en los hogares.

En fruta de hueso, Dia trabajará con productos procedentes de zonas como Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón o Cataluña, en función del momento de maduración y disponibilidad de cada variedad, mientras que en el caso de sandía y melón, la compañía contará con producto de Andalucía, Murcia, Madrid o Castilla-La Mancha, regiones clave para estas categorías durante los meses de verano.