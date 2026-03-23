El Ibex 35 cae un 1,9% en la apertura y pierde los 16.500 puntos, con el crudo al borde de los 114 dólares

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 15 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 1,87%, lo que le ha llevado a perder los 16.500 enteros y a situarse en los 16.402,1 puntos a las 9.00 horas, en un contexto marcado por el alza de las materias primas, sobre todo del crudo, que se sitúa ya al borde de los 114 dólares por barril por el conflicto en Oriente Próximo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido este domingo en el ultimátum de 48 horas que dio el sábado para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país, advirtiendo de que habrá "una destrucción total" si cumple su amenaza.

"Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", ha afirmado.

Como respuesta a la amenaza de Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido de que si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas iraníes, la respuesta será el "cierre total" del estrecho de Ormuz.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y "la preservación de todos los yacimientos energéticos" de Oriente Próximo, al tiempo que ha advertido de que "una mayor escalada" podría "desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".

En el terreno empresarial, PharmaMar ha anunciado que su fármaco Zepzelca (lurbinectedina), en combinación con atezolizumab (Tecentriq), ha sido aprobado por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwan (TFDA, por sus siglas en inglés) como tratamiento de primera línea de mantenimiento para pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en estadio avanzado.

Asimismo, Cellnex Finance, filial participada íntegramente por Cellnex, ha incluido un mecanismo de vencimiento anticipado en su contrato de permuta financiera de retorno absoluto, con importe máximo de 550 millones y vencimiento en junio de 2026, según la información remitida este lunes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Arcelormittal (-4,19%), IAG (-3,69%), Acciona (-2,98%) y Acerinox, que cedía en torno a un 2,87%, en una jornada en la que el selectivo se teñía de rojo y abría con todos sus valores en pérdidas.

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 1,8% para Milán, del 1,93% para Fráncfort, del 1,39% para París y del 1,38% para Londres. Igualmente, las principales Bolsas asiáticas registran fuertes correcciones este lunes.

El Kospi surcoreano ha cerrado con un descenso de casi el 6,5%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ha bajado más de un 3,5% y la Bolsa de Shanghai ha caído un 3,7%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con un retroceso de casi el 3,7%.

EL PETRÓLEO, AL ALZA

En este escenario de incertidumbre, en el que continúan las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial, el crudo se mantiene muy por encima de los 100 dólares.

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha tachado de "muy grave" la crisis energética actual, enmarcada en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas de Oriente Próximo, al tiempo que ha augurado que "ningún país" será "inmune" a sus efectos, por lo que ha abogado por un "esfuerzo global" de todos los países para abordarla conjuntamente.

"La situación es muy grave", ha lamentado Birol en una acto celebrado en el Club Nacional de Prensa de Canberra, capital de Australia, agregando que el actual contexto de crisis ha superado a las dos crisis petroleras registradas durante la década de los 70 (1973 y 1979), en la medida en que entonces, en cada una de ellas, se perdían "unos cinco millones de barriles al día", mientras "hoy se han perdido 11 millones de barriles por día", esto es, "más que durante las dos mayores crisis del petróleo juntas".

El precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 1,1% en torno a las 9.10 horas, hasta los 113,4 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2,7%, hasta los 100,85 dólares.

Por su parte, el precio del gas en el mercado de futuros holándes, de referencia europea, escalaba más de un 4,26% a las 9.13 horas, hasta los 61,75 euros por megavatio hora.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1533 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,61%.