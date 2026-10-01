El Ibex 35 cae un 2,17% y se queda al borde de los 19.000 puntos lastrado por la banca

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 2,17%, lo que ha llevado al selectivo a dejarse más de 400 puntos en una jornada y quedarse en los 19.005,3 enteros, con la mayoría de valores en 'rojo'.

"La banca europea ha caído con fuerza en las últimas horas arrastrada por la subida de la rentabilidad de la deuda soberana en toda Europa. Además, se teme una caída en la demanda de hipotecas y crédito, que impactaría de lleno empeorando las perspectivas de resultados para este último trimestre del año", han explicado los analistas de XTB.

Además, la geopolítica sigue marcando su ritmo en los mercados. El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha advertido esta madrugada de que "se acerca el momento" de tomar una decisión definitiva sobre Irán, sugiriendo que su Administración podría optar por alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra o "quizás volarlos por los aires", asegurando que el conflicto en el estrecho de Ormuz concluirá "muy pronto de una forma u otra".

En respuesta a las preguntas de la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, sobre cómo lograr un pacto cuando se lidia con una contraparte "loca" e "irracional", el mandatario estadounidense ha respondido que "tal vez los vuelen por los aires". "Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca", ha asegurado.

De su lado, las autoridades de Irán han aseverado este jueves que su delegación en Nueva York abandonó la ciudad el lunes tras los últimos contactos con el Gobierno de Estados Unidos y ha negado que fueran expulsados por parte del Departamento de Estado ante la falta de avances para intentar reactivar el proceso de paz.

En el ámbito empresarial, el fabricante de chips Micron Technology ha registrado un beneficio neto de 84.969 millones de dólares (75.251 millones de euros) al cierre de su ejercicio fiscal, finalizado a 3 de septiembre, lo que supone multiplicar casi por diez o mejorar un 895% el beneficio obtenido hace un año.

A nivel nacional, el consejo de administración de BBVA ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2026 por un importe bruto de 0,37 euros por acción en efectivo, el mayor de su historia tras haber sido incrementado en casi un 16% frente al año anterior, que se repartirá el próximo día 15 de octubre.

Además, el Tesoro Público español ha colocado este jueves en la primera subasta de octubre 5.580,7 millones de euros, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por encima del 4% en las obligaciones a 10 años y en la referencia con una vida residual de 20 años y 1 mes, según los datos publicados por el Banco de España.

Al cierre, solo seis valores han tenido una evolución positiva: Indra (+2,45%), ACS (+1,10%), Iberdrola (+0,58%), Amadeus (+0,54%), Grifols (+0,50%) y Acciona Energía (+0,09%).

Del lado contrario, eran notorias las caídas de CaixaBank (-4,60%), ArcelorMittal (-4,38%), Banco Santander (-4,19%), BBVA (-4,03%), Unicaja (-3,96%), Banco Sabadell (-3,92%) y Bankinter (-3,32%).

El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado con descensos. Londres se ha dejado un 1,68%; París, un 1,62%; Fráncfort, un 1,03%; y Milán, un 2,21%.

El barril de Brent repuntaba al cierre de la sesión europea hasta los 101,46 dólares, un 3,53% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 92,63 dólares, un 2,44% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 4,135%, casi sin cambios frente al miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha ensanchado hasta 62,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba al cierre de la sesión europea un 0,81% frente al dólar, hasta cruzarse en 1,1330 dólares por cada euro.