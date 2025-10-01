El Ibex 35 cede un 0,15% en la media sesión pero sigue rondando máximos desde 2007 en los 15.450 puntos

Archivo - Una persona toma fotografías con un móvil en el Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 retrocedía un 0,15% en la media sesión de este miércoles, situándose en el entorno de los 15.450 puntos, por lo que el selectivo sigue rondando los máximos anuales y desde 2007 que logró firmar al cierre del martes.

El consejo de administración de Banco Sabadell mostró ayer su rechazo a la mejora de precio de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA. La incertidumbre está ahora en la decisión que pueden adoptar los accionistas después de que David Martínez Guzmán, accionista de Sabadell y consejero dominical, anunciara su intención de acudir con su 3,86% a la OPA.

En el plano internacional, un paquete de aranceles impuestos por Estados Unidos, en el que destaca el gravamen del 100% a la importación de productos farmacéuticos, entrará en vigor este 1 de octubre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los anunciase el pasado viernes.

En el terreno 'macro', la agencia de rating Moody's ha mejorado la calificación de 14 gobiernos regionales y entidades locales españolas y ha cambiado su perspectiva de positiva a estable después de la revisión al alza de la nota de España, desde 'Baa1' a 'A3', que efectuó la firma el pasado 26 de septiembre.

Asimismo, la tasa de inflación interanual de la eurozona repuntó dos décimas el pasado mes de septiembre, al 2,2%, dos décimas por encima de los datos registrados en los tres meses anteriores.

De esta forma, los principales valores alcistas en la media sesión eran ArcelorMittal (+4,74%), Solaria (+4,73%), Rovi (+2,49%), Acerinox (+2,16%), Puig (+1,39%) y Bankinter (+1,04%).

Del lado contrario se situaban Indra (-2,47%), IAG (-1,76%), Merlin (-1,56%), Aena (-1,38%) y Cellnex (-1,29%).

La evolución del Ibex era contraria a la del resto de los principales mercados europeos. Londres subía un 0,67%; París un 0,27%; Fráncfort, un 0,40%; y Milán no registraba apenas cambios.

El barril de Brent se situaba en los 65,51 dólares, un 0,79% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 61,84 dólares, un 0,85% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,259% en la media sesión, frente al 3,257% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo caía a 53,90 puntos básicos frente al bono alemán.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba casi sin cambios frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio de 1,1729 dólares por cada euro.