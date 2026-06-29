El Ibex 35 cede un 0,2% y pierde los 19.400 puntos, con el petróleo en 73 dólares el barril

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con un recorte del 0,2%, lo que le ha llevado a situarse por debajo de la cota de los 19.400 puntos. En concreto, el selectivo nacional ha concluido la jornada en los 19.387,4 enteros, con el precio de barril de petróleo por encima de los 73 dólares al calor del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo.

El repunte del precio del petróleo se produce tras los últimos bombardeos de este fin de semana en Irán, en los que Washington ha justificado su actuación en respuesta a los ataques de la República Islámica a barcos en el Estrecho de Ormuz. En consecuencia, los analistas de Renta 4 han señalado que "el transporte marítimo comercial a través del Estrecho se ha ralentizado tras la inseguridad que generan los recientes ataques a buques mercantes".

No obstante, según un funcionario norteamericano, Estados Unidos (EEUU) e Irán "cesarán" las hostilidades y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente".

"Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes cesarán las operaciones por el momento y los buques podrán circular libremente", ha afirmado.

En este sentido, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado a primera hora de la tarde que este martes se celebrará en la capital de Qatar, Doha, un encuentro con Irán "a petición" de Teherán. "Irán ha pedido una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca en un breve mensaje en redes sociales, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora sobre el anuncio.

En paralelo, al menos tres palestinos, entre ellos un niño de ocho años, han sido asesinados este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

En este contexto, el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se encarecía un 1,51%, llegando a cotizar en los 73,08 dólares al cierre de la Bolsa de Madrid, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 70,58 dólares, con un alza del 1,96%.

LOS PARQUÉS EUROPEOS SE TIÑEN DE 'ROJO'

Asimismo, los inversores estarán pendientes esta semana del estreno del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, este miércoles en el panel de Sintra junto a sus homólogos del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá. Se trata de su primera aparición pública fuera de Estados Unidos desde que tomó posesión del cargo en sustitución de Jerome Powell a mediados de mayo.

Por otro lado, en el terreno empresarial, Cellnex ha indicado que abonará el próximo 15 de julio un dividendo bruto de 0,376 euros por acción como parte del segundo tramo del reparto de la reserva de prima de emisión.

En el plano 'macro', el Gobierno de España ha mejorado en cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español para este año, hasta el 2,6%, en el marco del nuevo cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

De su lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán.

De su lado, el INE ha apuntado que las ventas del comercio al por menor en España registraron un descenso interanual del 0,4% en mayo, tasa seis décimas inferior a la del mes previo.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas han sido Indra (+2,51%), Puig (+1,76%), Repsol (+1,55%), Acciona (+1,34%) y Santander (+0,74%). Por el contrario, Cellnex encabezaba los descensos (-4,53%), seguido de Acerinox (-3,07%), Redeia (-2,85%), Arcelormittal (-1,9%) y Sacyr (-1,82%).

El resto de las principales plazas europeas ha cerrado la jornada bursátil con signo negativo. Así, el Dax alemán ha perdido un 0,18%; el FTSE MIB italiano, un 0,2%; el Cac 40 francés, un 0,21%; y el FTSE 100 británico, un 0,23%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,345%, desde el 3,340% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estados de Alemania con igual plazo-- se ha situado en los 49,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,35% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cotizar a un tipo de cambio de 1,1424 'billetes verdes' por cada euro.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro corregía un 1,7% a la clausura de la Bolsa de Madrid, lo que posicionaba el metal precioso al borde de los 4.000 dólares. Mientras, la principal criptomoneda, el bitcoin, se mantenía plano por debajo del umbral de los 60.000 'billetes verdes'.