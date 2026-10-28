El Ibex 35 cede un 1,45% y pierde los 18.900 puntos arrastrado por Acciona Energía y Santander

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un retroceso del 1,45%, hasta situarse en los 18.883,50 puntos, en una semana marcada por la decisión de política monetaria que adopte la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) este miércoles y por la acumulación de resultados empresariales.

Los analistas coinciden en que el banco central estadounidense no acometerá cambios en los tipos de interés, tras subir por primera vez en más de tres años la tasa de referencia en su pasada reunión, pero anticipan un incremento antes de que acabe el año.

"Nuestro escenario central contempla una subida de tipos en diciembre, seguida de tres incrementos trimestrales adicionales durante el próximo año, lo que situaría el rango objetivo entre el 4,75% y el 5,00%", pronostica el economista internacional en J.Safra Sarasin Sustainable AM, Raphael Olszyna-Marzys.

En el terreno empresarial español, Banco Santander ha publicado que obtuvo un beneficio neto de 11.176 millones en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 16,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La aseguradora Mapfre obtuvo un beneficio neto de 924,3 millones en el conjunto de los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un alza del 11,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Línea Directa ha comunicado antes de la apertura del mercado que obtuvo un beneficio neto de 80,4 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 34,8% frente al mismo periodo del año pasado.

Endesa ha señalado que registró un beneficio neto de 1.962 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 14,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, al tiempo que ha ratificado su previsión de un beneficio neto ordinario para el año de más de 2.400 millones.

De su lado, Redeia ha apuntado que obtuvo un beneficio neto de 410,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,3% con respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 389,8 millones.

El gestor aeroportuario Aena ha comentado que cerró los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 1.796 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, Ferrovial ha destacado que obtuvo un beneficio operativo de 848 millones en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un retroceso del 12% respecto a los 966 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de las mayores plusvalías obtenidas el año pasado por la venta de activos.

Técnicas Reunidas ha comunicado que se ha adjudicado un contrato con el conglomerado industrial africano Dangote para el suministro de dos reformadores de producción de hidrógeno destinados a un nuevo complejo de amoniaco y fertilizantes de urea en la localidad de Gode, en la provincia somalí de Etiopía.

Vidrala ha señalado que obtuvo un beneficio neto atribuible de 173,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 6,4% superior a la del mismo periodo de 2025.

Por último, Fluidra ha subrayado que ha amortizado más de dos millones de acciones propias, representativas del 1,1% de su capital, tras completar su programa de recompra.

En este contexto, las principales caídas en Bolsa han sido de Acciona Energía (-6,27%), Banco Santander (-5,59%), Acciona (-5,53%), Mapfre (-3,92%), Puig (-2,66%) y Cellnex (-2,27%). De su lado, Redeia encabezó las subidas (+1,53%), seguida de Fluidra (+0,75%), Telefónica (+0,61%), Grifols (+0,42%) y Enagás (+0,28%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada al alza: el índice británico FTSE 100 ha repuntado un 0,07%, el alemán Dax un 0,44%, el italiano FTSE MIB un 0,40% y el Euro Stoxx 50 un 0,05%. Solo el francés Cac 40 ha terminado la sesión en tablas.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con dudas: el Dow Jones remontaba un 0,23%, el S&P 500 un 0,19% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, perdía un 0,06% al cierre de las Bolsas europeas.

Respecto al petróleo, el barril de Brent se situaba en 116,25 dólares, un 2,08% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 103,31 dólares, un 3,41% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años retrocedía hasta el 3,996%, frente al 3,997% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo alcanzaba los 63,76 puntos básicos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro se apreciaba un 0,21% frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1148 dólares por cada euro.

En cuanto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,51%, hasta situarse en los 4.053 dólares mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 0,17%, hasta los 80.498 dólares.