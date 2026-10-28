Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre

1129394.1.260.149.20261028180053 Archivo - Viajeros en el Ave en la Estación de Santa Justa (Sevilla). - RENFE - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta diciembre, tras el accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

El operador ferroviario ha establecido ese plazo de tiempo durante el cual no venderá más billetes en esa línea, si bien eso no quiere decir que el corredor vaya a estar cerrado hasta diciembre. En caso de que Adif la abra antes, Renfe volverá a prestar el servicio.

Desde Adif todavía no han informado del tiempo que estará cortada la circulación.

Ouigo ya ha anunciado que sus servicios estarán suspendidos al menos hasta el próximo lunes, 2 de noviembre, incluido.