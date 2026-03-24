El Ibex 35 cierra plano por debajo de los 17.000 puntos, pese al alza del 13% de Puig

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este martes prácticamente plano por debajo de los 17.000 puntos todavía, con los inversores tratando de digerir la volatilidad geopolítica a cuenta del conflicto bélico en Oriente Próximo.

Concretamente, al toque de campana final, el selectivo nacional ha avanzado en un 0,13%, hasta situarse en los 16.910,20 enteros, pese al alza de casi el 13% que se ha anotado la compañía de belleza y cosmética 'premium' Puig ante la expectativa de ser adquirida por Estée Lauder.

La sesión ha estado marcada de nuevo por los precios de los combustibles fósiles. En este sentido, el precio del Brent registró ayer un importante descenso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara posponer durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas de Irán y afirmara haber mantenido conversaciones "muy sólidas" con el país persa para un eventual pacto que ponga fin a la guerra.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio de Trump sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán a un intento de manipular el precio del petróleo.

"No ha habido ninguna negociación con EEUU. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados EEUU e Israel", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales. Con el desmentido de Irán a las palabras de Trump, el precio del crudo ha retomado los ascensos.

"Continúa siendo complicado interpretar los mensajes que, en sentido contrario envían ambos bandos del conflicto (...). No obstante, el hecho de que el conflicto haya escalado hasta un punto en los que entendemos varios de los países implicados (al menos EEUU e Irán) tengan interés en poner fin al mismo, junto con el anuncio de acercamientos, nos lleva, y así lo ha interpretado el mercado, a un punto que permite visualizar una resolución al mismo, sin estar este ni mucho menos asegurado", han explicado los analistas de Renta 4.

Con todo, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa--, el termómetro con el que se está midiendo el conflicto en Oriente Próximo, se situaba en los 103,49 dólares al cierre de la Bolsa de Madrid, un 3,55% más. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- alcanzaba los 92,05 dólares, un 4,45% más.

Asimismo, este martes se ha conocido que el primer impacto de la crisis abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ha restado ímpetu a la recuperación de la actividad del sector privado en Alemania, mientras que ha agravado la contracción entre las empresas francesas, según el dato preliminar del índice compuesto de gestores de compra (PMI).

Bajo el paraguas empresarial, Puig se encuentra en conversaciones con la estadounidense Estée Lauder para estudiar una posible fusión de sus negocios, según informó ayer al cierre del mercado. Tras este anuncio, la cotización de la empresa se ha disparado en un 12,97%, hasta los 17,59 euros por acción.

Por detrás se sitúan Cellnex (+4,38%), Repsol (+3,44%), Telefónica (+3,43%), Redeia (+2,35) y Arcelormittal (2,29%). Del lado contrario, Indra ha caído un 4,19%; Santander, un 1,50%; Naturgy, un 1,02%; BBVA, un 0,84%; y Acciona, un 0,76%.

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido mixta. Londres se ha elevado un 0,60%; Milán, un 0,42%; y París, un 0,23%. Mientras, Fráncfort se ha dejado un 0,07%.

RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO Y ACTIVOS REFUGIO

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,540%, frente al 3,515% registrado al cierre del lunes. Además, el diferencial respecto a la deuda alemana, la conocida como prima de riesgo, se ubicaba en los 51,57 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,22% frente al dólar a la conclusión del parqué español, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1587 dólares por cada euro.

Asimismo, entre los activos refugio, el oro se encuentra este martes en los 4.400 dólares la onza. De su lado, el bitcoin, que desde que empezó el conflicto en Oriente Próximo ha iniciado su recuperación, ha frenado su mejora y se sitúa ahora por debajo de los 70.000 'billetes verdes'.