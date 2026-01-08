El Ibex 35 cierra con una subida del 0,33%, a medio camino de los 17.700 puntos

Archivo - Logo de la Bolsa de Madrid en el interior del Palacio de la Bolsa - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la jornada de este jueves con una subida del 0,33%, hasta situarse en 17.654,7 puntos, en una sesión con evolución alcista y todavía con el foco puesto en el precio del petróleo por las tensiones de Venezuela y en los intereses del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlandia, así como en la publicación de numerosas referencias macroeconómicas.

Trump ha asegurado que quiere aumentar el gasto militar del país hasta los 1,5 billones de dólares (cerca de 1,3 billones de euros) en 2027, lo que supone un aumento del 50% respecto al presupuesto previsto para este año.

"Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares (unos 900.000 millones de euros), sino de 1,5 billones de dólares", ha señalado en su plataforma Truth Social.

En el plano macro, la tasa de paro de la eurozona se redujo una décima en noviembre de 2025, cuando bajó al 6,3%, mientras que en la Unión Europea repitió en el 6%, con España nuevamente como el país con mayor nivel de desempleo entre los Veintisiete, con un 10,4%, según los datos publicados este jueves por Eurostat.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cuyo mandato expira el próximo 31 de mayo, considera "muy prematuro" empezar a hablar de la sustitución de la presidencia de la institución, la francesa Christine Lagarde, a la que aún le restan casi dos años en el cargo, ya que su mandato finalizará el 31 de octubre de 2027.

En España, el Tesoro Público ha colocado este jueves 7.010,615 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a cinco años, según los resultados publicados por el Banco de España.

En este contexto, Puig ha sido el principal valor al alza, subiendo un 6,24%, por delante de Amadeus (+2,84%), Bankinter (+1,88%), Mapfre (+1,86%), Aena (+1,73%) y Enagás (+1,60%).

Del lado contrario se han situado Solaria (-3,7%), ArcelorMittal (-3,04%), Acciona Energía (-3,03%), Endesa (-2,61%, afectada por el efecto 'ex dividendo'), y Colonial (-2,29%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha caído un 0,04%, mientras que París ha subido un 0,12%; Fráncfort, un 0,02%; y Milán, un 0,25%.

El barril de Brent se situaba en los 61,18 dólares al cierre de la sesión europea, un 2,03% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 57,02 dólares, un 1,82% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado este jueves en el 3,255%, casi sin cambios respecto al 3,253% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo ha caído a 39,2 puntos básicos, casi cinco menos que el día previo.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,17% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1655 dólares por cada euro.