El Ibex 35 conquista los 18.400 puntos (+0,62%) en la media sesión, con el crudo en 96 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 avanzaba un 0,62% en la media sesión, hasta situarse en los 18.404,20 puntos, en un contexto marcado por la falta de informaciones respecto a las posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán para cesar las hostilidades en Oriente Próximo.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 3% en la media sesión, hasta los 96,59 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 90,38 dólares, tras abaratarse un 3,77%.

La jornada de este miércoles tiene lugar después del 'rally' registrado ayer en el sector de los semiconductores después de que SK Hynix haya subido un 13% en Bolsa y Micron un 19% tras superar el billón de dólares de capitalización bursátil por primera vez en su historia.

En el 'ambito' macro, antes de la apertura del mercado se ha publicado que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el terreno empresarial, el miércoles se ha conocido que CVC ha vendido su participación del 13,8% en Naturgy por 3.821,4 millones de euros mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados.

Asimismo, Indra ha comunicado que ratificará en su junta de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio en segunda convocatoria, al recién nombrado consejero delegado (CEO) Josep María Recasens como consejero ejecutivo de la firma.

Los accionistas abordarán también la ratificación y reelección del presidente de la compañía desde principios del mes de abril, Ángel Simón Grimaldos, como consejero 'otro externo', así como el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%, tras vender un 2% el pasado mes de febrero.

El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión este pasado martes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban en la media sesión Sabadell (-14,8%) --porque cotiza exdividendo--, Naturgy (-3,6%), Acciona (-1,85%) y Repsol (-1,84%). De su lado, Puig encabezaba los repuntes (+0,62%), seguido de Inditex (+3,16%), IAG (+2,7), Grifols (+2,18%) y Banco Santander (+1,84%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con alzas a media sesión: el británico FTSE 100 avanzaba un 0,09%, el francés Cac 40 un 0,84%, el alemán Dax un 0,73%, el italiano FTSE MIB un 0,29% y el Euro Stoxx 50 un 0,80%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,375%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual vencimiento-- hasta los 42,06 puntos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,12% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1645 'billetes verdes'.