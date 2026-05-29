El IPC se mantiene en mayo en el 3,2%, pero la inflación subyacente sube al 2,9%

Archivo - Un puesto en un mercado de alimentación en Barcelona (Cataluña) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte y las actividades recreativas, deporte y cultura, cuyos precios bajaron menos que en mayo de 2025, mientras que tiraron a la baja tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas. Estos últimos mantuvieron sus precios estables en mayo, frente al ascenso que experimentaron en igual mes del año pasado.

"La inflación interanual de los alimentos y bebidas no alcohólicas en mayo permanece plana, frente a la subida de hace un año, y favorece la estabilidad de la inflación general, junto a la contención de la electricidad y del vestido y el calzado", ha señalado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha recalcado que la inflación se mantuvo estable en mayo "gracias a las medidas del Gobierno y al 'escudo renovable' en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán".

Para Economía, la estabilidad del IPC interanual confirma que el plan de respuesta del Gobierno "está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares".

"Además, la apuesta decidida por las energías renovables y la soberanía energética sitúa a España en una posición de fortaleza para afrontar la volatilidad de los mercados energéticos, al mantener contenidos los precios de la electricidad. En abril, incluso cayeron en el cálculo interanual", ha subrayado el Ministerio.

LAS MEDIDAS ANTICRISIS QUE SE QUEDAN POR AHORA Y LAS QUE SE VAN

En lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inicia la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios con los agentes sociales y los sectores más afectados para ver si es necesario seguir manteniendo algunas medidas más allá del 30 de junio, suprimirlas o introducir nuevas.

LA SUBYACENTE SUBE AL 2,9%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en mayo avanzó una décima, hasta el 2,9%.

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4%. Con el incremento de mayo, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en mayo, hasta el 3,6%, con una variación mensual del 0,1%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,3% para el quinto mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 12 de junio.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Variación interanual del IPC (adelantado)

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-del-indice-de-precios-de-con...

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