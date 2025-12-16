El Ibex 35 corrige un 0,3% al mediodía y cede los 17.000 puntos con el foco en datos de EEUU

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este martes un descenso de un 0,3%, hasta situarse en los 16.992,4 puntos, en una jornada cargada de referencias macroeconómicas y con la atención especialmente puesta en EEUU, donde se conocerán datos de empleo que llegan con retraso por el cierre que afectó a la Administración.

El selectivo nacional se toma así un respiro del 'rally' alcista tras haber firmado ayer un cierre histórico inédito por encima de los 17.000 enteros, en tanto que en el año atesora una revalorización de un 46,5%.

En este contexto, los inversores aguardan también la reunión del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará este jueves, mientras que en la presente jornada se conocerán la encuesta Zew de confianza inversora en Alemania, la balanza comercial de la eurozona en octubre y el indicador adelantado de diciembre PMI compuesto de la eurozona y el Reino Unido.

Así, el crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro se ha desacelerado ligeramente en diciembre como consecuencia de la contracción observada en las manufacturas, aunque, por primera vez desde la pandemia de Covid, las empresas de la eurozona han registrado un año natural completo de expansión ininterrumpida, según indica el dato preliminar del índice PMI compuesto.

En cuanto a la publicación de datos laborales en EEUU, los expertos de Banca March han adelantado que las previsiones apuntan a un dato débil en octubre y cierta compensación en noviembre. En cuanto a la tasa de paro, han vaticinado un incremento de una décima hasta el 4,5%, en línea con las proyecciones de la Fed para cierre de año.

"Este sería el nivel más alto desde octubre de 2021 y tres décimas por encima del desempleo estructural estimado por el comité, situado en el 4,2%", han enmarcado.

Con todo, han apuntado que, posiblemente, no se podrán extraer muchas conclusiones hasta bien entrado el año que viene, con encuestas de empleo más completas en enero y tras la revisión parcial de los datos en la gran revisión anual del mes de febrero.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido.

En el terreno empresarial español, Grifols ha recibido la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de toda la cadena de valor de Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD) en Egipto, según ha informado la empresa de hemoderivados en un comunicado.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender de forma cautelar la cotización de las acciones de Grupo Catalana Occidente a partir del cierre del mercado de este martes (20.00 horas). Esta medida se adopta tras el éxito de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por Inocsa, el holding que reúne a los accionistas vinculados a la familia Serra.

En el tramo medio de la negociación, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acerinox (+0,75%), CaixaBank (+0,74%), Sabadell (+0,7%) e IAG (+0,68%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Indra (-4,62%) y Telefónica (-4,4%), lastrada por el efecto 'ex dividendo'.

Las principales bolsas europeas cotizaban en su mayoría con pérdidas: París restaba un 0,14%; Fráncfort un 0,36% y Londres un 0,36%, mientras que Londres sumaba un 0,08%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, bajaba un 1,6%, hasta situarse en los 59,6 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 1,72% que lo llevaba a alcanzar los 55,85 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1755 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba ligeramente hasta el 3,286%, con la prima de riesgo en los 44 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se depreciaba un 0,6%, hasta los 4.280 dólares, mientras que el bitcoin se encarecía un 1% y se cotizaba en los 87.100 dólares.