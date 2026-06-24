El Ibex 35 corrige un 0,36% en la media sesión, bailando sobre los 19.400 puntos

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 19.407,3 puntos en la media sesión de este miércoles, cayendo un 0,36%, pese a haber iniciado la jornada bursátil prácticamente plano, tras una sesión este martes dominada por el escepticismo en torno a la inteligencia artificial (IA), según los expertos.

Los analistas de Renta 4 han destacado que en la sesión del martes se registraron caídas en el sector tecnológico estadounidense "ante un empeoramiento del sentimiento en torno a la IA por una combinación de razones, destacando los avances en modelos chinos que podrían ofrecer una mejor relación rendimiento/coste, una competencia que podría generar dudas sobre el liderazgo de las grandes tecnológicas americanas".

En el plano empresarial nacional, Amper ha informado de que, a través de su filial brasileña Elinsa do Brasil, se ha adjudicado un nuevo contrato con el grupo Equatorial para la prestación de servicios eléctricos en el Estado de Pará, Brasil, por un importe superior a los 14 millones de euros.

Asimismo, OHLA ha comunicado que su filial estadounidense, Judlau Contracting, ha sido condenada a pagar 43,9 millones de dólares (38,6 millones de euros) por un litigio relacionado con cuestiones laborales en el estado de Nueva York.

De su lado, Inmocemento, sociedad independiente fruto de la escisión de los negocios inmobiliario y de cemento de FCC, propondrá repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a la prima de emisión en su junta de accionistas, prevista para este miércoles, al tiempo que FCC votará también en su junta de hoy la distribución de un dividendo de 0,50 euros brutos por acción con cargo a la reserva por prima de emisión.

En este contexto, los mayores avances en el selectivo eran los de Merlin (+1,93%), IAG (+0,77), Puig (+0,57%), Cellnex (+0,49%) y Acciona Energía (+0,34%). Del lado contrario se han situado Indra (-3,63%), Amadeus (-2,56%), ArcelorMittal (-2,54%), Acerinox (-2,12%) y Acciona (-2,08%).

Solamente París esquivaba los descensos en la media sesión entre los principales mercados europeos, subiendo un 0,18%. Londres se dejaba un 0,02%; Fráncfort, un 0,89%; y Milán, un 0,35%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en 75,88 dólares, un 1,56% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 72,09 dólares, un 1,53% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,378%, frente al 3,392% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo repuntaba levemente a los 47,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,36% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1341 dólares por cada euro.