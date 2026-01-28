El Ibex 35 corrige un 1,10% a cierre pero aguanta por encima de los 17.600 puntos

Archivo - Cartel de las Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de junio de 2021, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión bursátil de este miércoles con una caída del 1,10%, lo que ha supuesto que el principal índice de las bolsas y mercados españoles pierda casi 200 puntos en una sola sesión, alcanzado un nivel de 17.607,6 puntos tras el toque de campana final.

La atención de los inversores está ya con la vista puesta en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que dentro de unas horas comunicará las decisiones adoptadas tras su primera reunión del año sobre política monetaria.

Los expertos de Renta 4 señalan que la probabilidad de un recorte de tipos es "casi nula", puesto que el empleo "no están tan débil" y la inflación "no está tan controlada". De hecho, el mercado cree que la próxima bajada, de 25 puntos básicos, no se producirá hasta julio.

En cualquier caso, los inversores estarán pendientes de la conferencia que ofrecerá el presidente de la Fed, Jerome Powell, aunque Renta 4 señala que no habrá grandes novedades, puesto que no se va a revisar el cuadro 'macro' sobre la economía estadounidense, y que es improbable que haga referencia a las últimas injerencias del presidente de EEUU, Donald Trump.

"De tener un cierto tono 'hawkish' [agresivo], el discurso de Powell podría servir para frenar la debilidad del dólar", señalan los analistas, que indican que el cruce entre el dólar y el euro ha llegado ya a situarse en los 1,20 dólares, en mínimos de cuatro años ante la debilidad de la economía estadounidense, la incertidumbre en torno a su política exterior, los riesgos sobre la independencia de la Fed y una posible intervención concertada entre EEUU y Japón a favor del yen.

Pese a ello, Trump ha restado importancia a la reciente volatilidad del dólar. "Creo que es genial. O sea, el valor del dólar, mira el negocio que estamos haciendo. El dólar va de maravilla", ha afirmado el presidente estadounidense.

En este entorno de debilidad del dólar e incertidumbre geopolítica, el oro está ganando fuerza como valor refugio y ya ha superado hoy la barrera de los 5.300 dólares por onza troy, valor en máximos históricos. Al cierre de la sesión europea, el metal precioso registraba un incremento del 2,4% en su precio hasta los 5.306 dólares.

Por otro lado, un juzgado del distrito de Massachussets ha otorgado la medida cautelar solicitada por el 'megaproyecto' de eólica marina 'Vineyard Wind 1', propiedad de Iberdrola --a través de su filial estadounidense Avangrid-- y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ante la orden de suspensión que fue remitida en diciembre por la Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés).

Entre los valores que más han subido se han situado Cellnex (+1,83%), Merlin (+1,60%), ArcelorMittal (+1,17%), Telefónica (+1,05%), Repsol (+1,04%) y Redeia (+0,97%). Del lado contrario, los valores que más han caído han sido Banco Sabadell (-3,18%), BBVA (-2,82%), Bankinter (-2,67%), ACS (-2,65%), Fluidra (-2,19%) y CaixaBank (-2,17%).

Las caídas han sido generalizadas en los principales índices europeos. Londres se ha dejado un 0,52%; París, un 1,06%; Fráncfort, un 0,29%; y Milán, un 0,66%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent cotizaba en los 67,85 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,40% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 0,55%, hasta los 62,74 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,222%, levemente por encima del 3,233% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente a Alemania se ha elevado en siete décimas, hasta los 36,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,88% frente al dólar al finalizar la sesión bursátil europea, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1933 dólares por cada euro.