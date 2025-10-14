El Ibex 35 cotiza plano al mediodía sobre los 15.500 puntos con el foco en negociaciones comerciales

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Ibex 35 registraba al mediodía de este martes un leve descenso de un 0,04%, hasta situarse en los 15.530,4 puntos, en una jornada en la que los inversores continúan pendientes de las tensiones comerciales arancelarias, así como de la banca española, especialmente de Banco Sabadell y BBVA.

El selectivo nacional ha arrancado la jornada en pérdidas y ha llegado a perder en la apertura el nivel de los 15.500 enteros, si bien en el tramo medio los descensos se han moderado y el índice se ha consolidado en los niveles de cierre de ayer.

Bajo el paraguas internacional, los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales de madera y del mobiliario fabricado en este material han entrado en vigor este martes.

Además, el Ministerio de Comercio de China ha acusado este martes a Estados Unidos de "exagerar" con su seguridad nacional y ha instado a Washington a dialogar con "sinceridad" ante la amenaza de sus autoridades de incrementar drásticamente los aranceles sobre los productos chinos como respuesta a los controles de Pekín sobre las exportaciones de tierras raras.

Al mismo tiempo, el gigante asiático ha anunciado la adopción de contramedidas contra cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean Corporation como respuesta a la colaboración prestada por estas empresas a investigaciones del Gobierno de Estados Unidos que, a juicio de Pekín, ponen en peligro sus intereses.

En un plano más amplio sobre el estado actual de los mercados, los expertos de Banca March han constatado que hay "nuevas muestras de cautela ante el prolongado cierre ('shutdown') del Gobierno de EEUU y el consiguiente retraso en la publicación de datos económicos".

Asimismo, han enfatizado que la atención se centra ahora en el inicio de la temporada de resultados, con grandes bancos como JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y BlackRock.

Dentro de la agenda macroeconómica europea, esta jornada ha trascendido que la confianza de los inversores alemanes ha mejorado en octubre por segundo mes consecutivo, a pesar de la persistente incertidumbre global y a falta de conocer más detalles sobre el plan de estímulo del Gobierno germano, según muestra el indicador elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW).

También se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania se situó en septiembre en el 2,4% interanual, dos décimas más que el mes anterior y la mayor subida del coste de la vida en el país desde diciembre de 2024. De su lado, el desempleo del Reino Unido subió al 4,8% entre junio y agosto.

Con la mira en Francia, los analistas de Renta 4 han valorado que este martes Lecornu podría proponer los Presupuestos para 2026 en su primera comparecencia ante el Parlamento, si bien es altamente improbable que tenga éxito en su intención de sacarlos adelante y lo más esperable es que, teniendo en cuenta el rechazo de los principales partidos, haya una nueva moción de confianza esta misma semana.

En el terreno 'macro' español, el Tesoro Público ha colocado este martes 2.235 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, algo por debajo del rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad a tres meses, pero bajándola a nueve meses, según los datos publicados por el Banco de España.

En el ámbito empresarial español, Banco Sabadell ha informado antes de la apertura del mercado de hoy de que solo el 2,8% de los accionistas cuyas acciones están depositadas en la entidad catalana ha acudido a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA.

En el tramo medio de la negociación, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Redeia (+1,65%), Endesa (+1,34%), Enagás (+1,07%) y Aena, con un avance del 1,06%. En el lado negativo se situaban Acciona Energía (-2,97%), IAG (-2,95%), Indra (-2,62%), Acerinox (-2,35%) y ArcelorMittal (-2,07%).

Las principales Bolsas europeas registraban correcciones al mediodía: Londres restaba un 0,33%; París un 0,95%; Milán un 1,08% y Fráncfort un 1,1%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 2,05% a la misma hora y se situaba en los 62,02 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 2,2%, hasta los 58,19 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1557 'billetes verdes', un 0,12% menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se colocaba en el 3,143% tras restar tres puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 55,4 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se impulsaba un 0,72% para negociarse en los 4.140 dólares, mientras que el bitcoin se desplomaba un 4,5%, hasta los 111.000 dólares.