La compraventa de viviendas cae un 7% en enero, hasta las 56.800 operaciones, según los Registradores

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas arrancó el año con 56.776 operaciones, lo que supone un 7% menos que en enero de 2025, el mayor descenso desde junio de ese mismo año, según datos de la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de Registradores.

De igual manera, durante el mes de enero se han registrado unas 113.600 compraventas totales, con un descenso del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior, el mayor descenso desde mayo de 2024.

Por el contrario, las hipotecas han experimentado un incremento interanual del 4,1%, al constituirse 50.800 hipotecas totales. De ellas, 40.087 se han constituido sobre viviendas, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a enero de 2025.

Con el avance de enero, se encadenan ya 19 meses consecutivos de incrementos en el número de hipotecas, tanto totales como de vivienda.

Desde el Colegio de Registradores han subrayado el mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas, que ha llevado a que el número de hipotecas sobre vivienda suponga el 78,9% respecto a las compraventas.

COMPRAVENTAS POR CC.AA.

Los mayores incrementos en el número de compraventas de vivienda han sido en Melilla (+53,8%), Navarra (+20,4%) y Ceuta (+10,5%), mientras que se han registrado descensos superiores al 15% en Canarias (-22,7%), Madrid (-20,8%), Castilla-La Mancha (-18,5%) y Asturias (- 15,5%).

Respecto a las compraventas totales, los avances más destacados se dan en Melilla (+89,3%), Navarra (+21,8%) y Ceuta (+16,9%). Por su parte, con descensos superiores al 10%, destacan Madrid (-20%), Canarias (-15,7%), Aragón (-11,7%) y Asturias (-11%).

En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad con más número de transacciones de vivienda, con algo más de 12.000 operacioness, así como de compraventas totales, con más de 21.000 transacciones.

LAS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDA CRECEN EN 13 CC.AA.

Las hipotecas sobre vivienda crecieron en enero en trece comunidades autónomas, destacando los ascensos de Ceuta (+32,4%), Extremadura (+31,3%), Navarra (+29,4%) y Andalucía (+19,8%). Por su parte, los descensos más acusados se han producido en Aragón (-26,4%), La Rioja (-21,4%) y Canarias (-19,9%).

Por su lado, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado también en trece comunidades y ciudades autónomas, con los mayores avances en Ceuta (+61,8%), Navarra (+29,3%), Extremadura (+28,3%) y Andalucía (+17%), mientras que los mayores retrocesos se registraron en Aragón (-36,9%), La Rioja (-16,7%) y Canarias (-14,7%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia han superado las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles.

En términos absolutos, la comunidad con mayor número de hipotecas sobre vivienda ha sido Andalucía, con 9.100 constituciones, al igual que en el caso de hipotecas totales, con 11.100 operaciones.