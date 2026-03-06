El Ibex 35 se da vuelta en la media sesión y cae un 0,42%, hasta los 17.170 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 alcanzaba los 17.172,9 puntos en la media sesión de este viernes, tras haber repuntado un 0,5% en la apertura, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de nuevo del conflicto en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisando de represalias.

Como extensión del conflicto, la naviera Maersk ha informado este viernes de la suspensión temporal de los servicios FM1 y ME11, que conectan Oriente Próximo con el Lejano Oriente y con Europa, respectivamente, así como los servicios de lanzadera en la región, tras evaluar la escalada del conflicto que afecta la seguridad de la navegación en la región del golfo Pérsico

A cuenta de la volatilidad del crudo por el conflicto en Oriente Próximo, justamente este viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha indicado que una subida del 10% del precio de la energía que se sostuviera durante un año se traduciría en un aumento de la inflación de cuatro décimas, mientras que restaría entre una y dos décimas al crecimiento.

Asimismo, según los analistas de Bankinter, la atención estará en los datos de empleo americano. Se espera que se creen 60.000 puestos, frente a los 130.000 de enero y que la tasa de paro se mantenga en 4,3%.

En el terreno empresarial nacional, los tres consejeros dominicales que GIP (BlackRock) tenía en Naturgy han presentado su dimisión después de que el fondo de inversión vendiera a principios de esta semana su participación del 11,4% en la energética por casi 2.791 millones de euros.

De su lado, Iberdrola ha informado de que ha completado la adquisición de su primer parque eólico en el estado de Victoria (Australia) a Partners Group y OPTrust, tras obtener todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la operación.

En el plano 'macro' nacional, el precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dentro de la agenda 'macro' internacional, Eurostat ha publicado este viernes que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona registró una expansión del 0,2% en el cuarto trimestre de 2025, una décima menos de lo estimado inicialmente.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Repsol (+1,83%), Naturgy (+1,39%), Telefónica, (+1,32%) y Amadeus (+1,19%). Del lado contrario, los valores con mayores caídas eran Cellnex (-1,71%), ACS (-1,71%), Sacyr (-1,62%), Solaria (-1,56%) y Acciona (-1,39%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres caía un 0,04%; París, 0,36%; Fráncfort, un 0,24%; y Milán, un 0,44%.

El barril de Brent subía un 2,59% en la media sesión de este viernes, hasta los 87,73 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 84,77 dólares, un 4,72% más. Los contratos de futuros europeos del gas natural, negociados en la plataforma holandesa TTF, alcanzaban los 52,53 euros por megavatio hora, un 3,55% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento de bono español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,332%, desde el 3,301% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana avanzaba en dos puntos, hasta los 48 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,25% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1579 dólares por cada euro.