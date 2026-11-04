El Ibex 35 se dispara un 3% tras la victoria de los demócratas en las 'midterms', su mejor dato desde abril

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 3%, lo que le ha llevado a alcanzar los 19.370,9 puntos.

En concreto, el selectivo nacional ha registrado su mejor día bursátil desde el pasado mes de abril, gracias al impulso del sector bancario en una jornada marcada por la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato ('midterms') en Estados Unidos (EEUU), que, en consecuencia, han repercutido situando los precios del crudo por debajo de los 95 dólares.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles que cuatro petroleros han sido "destruidos" tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz y ha agregado que sus fuerzas han derribado otro dron Predator MQ-9 del Ejército de Estados Unidos en la zona.

Además, las autoridades de la República Islámica han interpretado la victoria de los demócratas como un "no a la guerra", con el líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, descartando que estos resultados puedan suponer cambio alguno en las políticas de Washington hacia el país asiático.

En paralelo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado que más de 1.600 palestinos han muerto a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- retrocedía un 8,21% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 94,7 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- perdía un 7%, hasta los 89,36 'billetes verdes' por barril.

UN GOBIERNO DIVIDIDO EN EEUU "NO ES UNA MALA NOTICIA PARA LOS MERCADOS"

En el ámbito 'macro' y según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que la Seguridad Social ganó una media de 186.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,8%), su mayor alza en el décimo mes del año de toda la serie histórica, impulsada por el inicio del curso escolar y el proceso de regularización de inmigrantes. De este modo, al finalizar el mes, el total de afiliados medios se situó en un nuevo récord de 22.624.165 ocupados.

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de este martes; un voto de condena a las políticas (la económica en particular) del presidente Donald Trump, que encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.

Ante este escenario, el miembro del Comité de Inversión de Carmignac, Kevin Thozet, ha explicado que la segunda mitad de la presidencia en Estados Unidos, marcada por un gobierno dividido, no es "necesariamente una mala noticia" para los mercados de renta variable, puesto que, históricamente, "las Bolsas han registrado un comportamiento relativamente favorable en este tipo de situaciones".

"La perspectiva de acuerdos presupuestarios bipartidistas debería proporcionar un impulso fiscal positivo, con posibles negociaciones entre el aumento del gasto militar, por un lado, y las medidas destinadas a evitar una crisis social, por otro, en un momento en el que millones de estadounidenses están perdiendo progresivamente su cobertura sanitaria", ha sostenido.

INDITEX (+5,24%) Y SANTANDER (+4,87%) IMPULSAN AL IBEX 35

De este modo, los valores más alcistas de la jornada han sido Inditex (+5,24%), Banco Santander (+4,87%), Caixabank (+4,66%), IAG (+4,54%) y BBVA (+5,3%). En el otro extremo, solo cuatro valores cotizaban en 'rojo'. Se trata de Grifols (-0,04%), Repsol (-1,85%), ACS (-5,09%) e Indra (-5,82%).

Respecto a este último, el analista de XTB, Javier Cabrera, ha argumentado que está siendo especialmente 'golpeado' en los parqués puesto que la victoria de los 'azules' en EEUU podría conllevar a "una menor inversión en defensa y a una menor presión para destinar dinero público a este ámbito, así como a un final de la guerra en Oriente Próximo más cercano".

Por otra parte, el experto ha apuntado que, igualmente, los títulos de la firma de tecnología y defensa se pueden haber visto comprometidos por el distanciamiento de una posible 'joint venture' con Santa Bárbara, filial española del gigante de la defensa estadounidense General Dynamics, lo que supone mayor competencia entre empresas nacionales en el sector.

El resto de los principales parqués europeos también ha reaccionado al alza, aunque en menor medida que el Ibex 35. Así, el FTSE 100 de Londres ha repuntado un 1,79%; el CAC 40 francés, un 1,96%; el MIB italiano, un 2,18%; y el Dax 30 alemán, un 2,22%.

LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS SE MODERAN Y EL EURO GANA POSICIONES

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años descendía hasta el 3,845%, desde el 3,930% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se situaba en los 59,02 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,23% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,122 'billetes verdes'.

"No consideramos que esto [la victoria de los demócratas en las 'midterms'] sea el catalizador de un giro repentino en la tendencia de la divisa comunitaria. Por ahora, la moneda única se muestra incapaz de sacudirse la prima ligada tanto al alza del petróleo como al mayor riesgo político, y no es probable que ninguno de estos dos factores desaparezca pronto, dada la falta de avances en la guerra de Irán y en las negociaciones presupuestarias francesas", ha explicado el responsable de Estrategia de Mercados de Ebury, Matthew Ryan.

En cuanto al oro, principal activo refugio en situaciones de inestabilidad, este se revalorizaba un 3,4% al cierre de los parqués comunitarios, hasta la cota de los 4.050 dólares. De su lado, la principal criptomoneda, el bitcoin, también ha respondido positivamente al 'revés' a Trump, elevándose casi un 4%, hasta los 80.500 'billetes verdes'.