El Ibex 35 se encarama sobre los 17.000 puntos en la media sesión, a la espera del BCE

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 volvía a moverse en el entorno de los 17.000 puntos en la media sesión de este jueves, una cota en la que ha estado oscilando en los últimos días, pero que no ha logrado mantener de manera consistente. Así, hacia las 12.20 horas cotizaba con un alza del 0,7%, hasta situarse en 17.057,3 puntos.

La atención de los inversores está puesta en Fráncfort, donde dentro de unas horas se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). También se harán públicas sus nuevas perspectivas macroeconómicas para el conjunto del área del euro.

También en el plano internacional, el Gobierno de Israel ha anunciado un acuerdo por el que suministrará gas a Egipto con la participación de la empresa estadounidense Chevron en el que sería "el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel", según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha cifrado el valor del mismo en 112.000 millones de shékels (29.500 millones de euros).

En el terreno empresarial español, Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, ha alcanzado un acuerdo con InfraBridge para adquirir el 51% del capital de la nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford y del 49% del aeropuerto de Newcastle, ambos ubicados en Reino Unido, por un importe de 270 millones de libras (unos 309 millones de euros).

De su lado, Acerinox abonará el próximo 23 de enero un dividendo a cuenta de los resultados de este ejercicio por un importe bruto de 0,31 euros por acción, según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fuera del Ibex 35, Soltec ha remodelado su consejo de administración y ha acordado nombrar a Marcelino Oreja Arburua, ex consejero delegado de Enagás, como nuevo presidente.

En el primer tramo de la negociación, los principales valores alcistas eran Indra (+2,36%), Inditex (+1,79%), Naturgy (+1,54%), Amadeus (+1,26%), Solaria (+1,21%) y Cellnex (+1,15%).

Del lado contrario, se situaban Acciona Energía (-0,65%), Ferrovial (-0,63%), IAG (-0,50%), Acciona (-0,39%) y Redeia (-0,26%).

La evolución de las principales bolsas europeas en la media también era positiva. Londres subía un 0,23%; París, un 0,36%; Fráncfort, un 0,21%; y Milán, un 0,48%.

El barril de Brent se situaba en los 59,67 dólares, un 0,02% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 56 dólares, un 0,11% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,267%, frente al 3,299% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 42,6 puntos básicos, casi un punto menos que la jornada previa.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,14% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1725 dólares por cada euro.