El Ibex 35 entra en terreno negativo a media sesión y pierde los 20.000, en una jornada de huelga

Archivo - Exterior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 entraba en terreno negativo a media sesión con un descenso del 0,12% a las 11.30 horas, lo que le llevaba a perder la cota de los 20.000 enteros y situarse en los 19.912,1 puntos en una jornada marcada en España por la celebración de una huelga general de 24 horas convocada, entre otros sindicatos, por CCOO y UGT.

Se trata de la primera huelga general que convocan en 14 años y la primera con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El contexto internacional sigue marcado por los acontecimientos en Oriente Próximo, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Irán y la incertidumbre en torno al suministro de crudo.

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2% a media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 93 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, encarecía su precio un 1,3%, hasta los 87 dólares.

A media sesión, las mayores subidas del Ibex se las anotaban Repsol (+2,65%), ArcelorMittal (+1,98%), Rovi (+1,51%), Acciona (+1,2%) y Telefónica (+1,1%), mientras que en el lado contrario se situaban Aena (-1,11%), Sabadell (-0,85%), Caixabank (-0,76%) y Bankinter (-0,74%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas continuaban al alza. Francfort subía un 0,6%, mientras que París y Londres se revalorizaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1141 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años bajaba hasta el 3,858%.