El Ibex 35 escala a los 18.200, con una subida del 0,6% en la media sesión

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 13 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía en torno a un 0,6% en la media sesión de este viernes, a pesar de que en la apertura había registrado una evolución plana, por lo que se situaba en los 18.217,1 puntos, en un contexto todavía marcado por la incertidumbre de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado de nuevo a Irán para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

"Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

El cruce por este enclave que se constituye como uno de los principales puntos de estrangulamiento para el comercio, por el que pasa a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo, se ha mantenido bloqueado por Irán en represalia a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel contra Teherán.

En este contexto, el Gobierno de Japón planea llevar a cabo en mayo una segunda liberación de sus reservas de petróleo, después de la anunciada en marzo, según ha anunciado la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

Por otro lado, pero siguiendo con la actualidad internacional, el índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes marzo una subida interanual del 1%, desacelerándose así tres décimas respecto del mes anterior, mientras que el índice de precios de producción (IPP) repuntó al 0,5%, su primera lectura positiva en 41 meses, como consecuencia del impacto de la subida del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

En el ámbito empresarial, Iberdrola comunicó anoche que ha alcanzado una participación total del 98% en su filial brasileña Neoenergía tras la subasta de la oferta pública de adquisición (OPA).

Fuera del Ibex 35, el periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital de Ezentis se desarrollará entre hoy y el próximo día 23, estando prevista la asignación adicional el mismo día 23 y la asignación discrecional el 30 de abril.

Asimismo, General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha señalado que su junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 11 de mayo en primera convocatoria, aprobará el nombramiento por cooptación de Francisco Riberas López, de la familia Riberas, ligada a grandes grupos industriales, como consejero dominical.

Los principales valores alcistas en la media sesión de este viernes eran ArcelorMittal (+2,37%), BBVA (+1,74%), Acerinox (+1,60%), Banco Santander (1,51%), Fluidra (+1,33%), Logista (+1,27%), Grifols (+1,26%) e IAG (+1,26%).

Del lado contrario se situaban Repsol (-5,15%), Indra (-4,96%), Solaria (-1,87%), Iberdrola (-0,83%) y Telefónica (-0,75%).

El resto de los principales mercados europeos también cotizaba al alza en la media sesión, con Londres subiendo un 0,29%; París, un 0,57%; Fráncfort, un 0,49%; y Milán, un 0,66%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en 96,8 dólares, un 0,92% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 98,86 dólares, un 1,03% más.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,490% en la media sesión, por encima del 3,428% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo avanzaba en dos puntos, situándose en los 46 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,09% frente al dólar, hasta cotizar a un tipo de acmbio de 1,1710 dólares por cada euro.