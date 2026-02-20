El Ibex 35 firma su mayor aumento semanal desde noviembre de 2025 (+2,91%) y se consolida en los 18.100

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Vista general del Palacio de la Bolsa de Madrid - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha firmado su mejor semana desde finales de noviembre de 2025 al conseguir una revalorización del 2,91% respecto al viernes pasado y consolidarse sobre los 18.100 enteros.

En la sesión de este viernes, el selectivo madrileño ha llegado a superar la cota 18.200 enteros justo después de que se conociese que el Tribunal Supremo de EEUU se ha pronunciado en contra de la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Poco después, ha moderado su impulso hasta cerrar con una subida del 0,94%. El lunes partirá desde los 18.186,00 puntos.

Otra referencia destacada de este viernes ha sido el dato del PIB de EEUU, que ha mostrado un crecimiento del 0,4% en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses anteriores. En cifras anualizadas, el avance fue del 1,4%, tres puntos menos y su peor marca desde el último trimestre de 2024, reflejo del 'shutdown' de 43 días que experimentó la economía estadounidense entre octubre y noviembre del ejercicio pasado.

Como resumen de la semana, el analista de XTB, Manuel Pinto, explica que Europa ha tomado la delantera en los mercados financieros, registrando "fuertes entradas de capital", mientras que en Estados Unidos los inversores han continuado penalizando a los sectores más expuestos a la disrupción de la inteligencia artificial.

El aumento de la tensión en Oriente Medio, que ha provocado cierta volatilidad en los mercado esta semana y una subida del precio del petróleo, "no han frenado el apetito inversor" que continúa viendo a la región europea cotizando con descuentos atractivos. Tampoco habría afectado significativamente la posible salida anticipada de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Con respecto al Ibex 35, Pinto explica que ha retomado su camino hacia sus máximos impulsado por los principales sectores del selectivo: los bancos, las constructoras y el consumo discrecional, que han registrado un "excelente comportamiento" gracias a una menor aversión al riesgo.

Este viernes, el selectivo madrileño se ha visto principalmente impulsado por los bancos, que suponen un 40% de su capitalización total. Bankinter ha sumado un 2,75% en la sesión, después de anunciar un dividendo "histórico" de 0,15 euros. Por detrás le han seguido CaixaBank (+2,48%), Amadeus (+2,21%), Sabadell (+2,05%), Mapfre (+2,00%) y Banco Santander (+1,63%).

Por el lado de las caídas, han destacado Puig (-0,86%), Rovi (-0,63%), Fluidra (-0,49%), Inditex (-0,45%) y Telefónica (-0,42%).

Las principales Bolsas europeas también han concluido este viernes con subidas: Milán ha subido un 1,48%; París, un 1,39%; Fráncfort, un 0,87%; y Londres, un 0,56%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, perdía un 0,35% de su valor, hasta los 71,41 dólares, mientras que el West Texas caía un 0,23% hasta los 66,28 dólares por barril.

Finalmente, en el mercado de divisas, el euro se revalorizaba un 0,08% en su cruce con el dólar hasta intercambiarse por 1,1783 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,094%, con la prima de riesgo en los 36,7 puntos básicos.