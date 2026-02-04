El Ibex 35 se impulsa hasta los 18.168 puntos, con Santander cayendo un 3% tras comprar Webster Bank

04 February 2026, Taiwan, Taichung: A hand holds a smartphone displaying the logos of Banco Santander and Webster Bank. Banco Santander, S.A. (NYSE: SAN, Madrid: SAN) announced Tuesday that it has entered into an agreement to acquire Webster Financial Cor - Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una cotización de 18.168,1 puntos en la media sesión de este miércoles, lo que supone un incremento del 0,27% en comparación con el cierre del martes, en una jornada marcada por la publicación ayer al cierre de las cuentas de Banco Santander y su adquisición de Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros).

El selectivo se daba así la vuelta frente a la apertura, cuando caía un 0,7%. La atención de los inversores sigue puesta en este jueves, cuando se publicarán las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra.

Banco Santander comunicó ayer, tras el cierre del mercado, que obtuvo un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), lo que supone otro año récord, al tiempo que la entidad alcanzó, por primera vez, los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Además, el nuevo programa de recompra de acciones de Banco Santander, por un importe aproximado de 5.030 millones de euros y para el que ya cuenta con las correspondientes aprobaciones regulatorias, ha arrancado este miércoles, 4 de febrero, y se extenderá hasta el 21 de julio de 2026, ambos inclusive.

Asimismo, la entidad anunció la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.

En el plano 'macro' español, el Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones en 2026 aprobado ayer por el Consejo de Ministros ha entrado en vigor este miércoles, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El crecimiento de la actividad del sector privado de España se moderó sustancialmente en enero, cuando el índice PMI compuesto bajó a 52,9 puntos desde los 55,6 del final de 2025, su peor lectura desde el pasado mes de junio, aunque el dato español sigue siendo el de mayor fortaleza entre las economías de la zona euro analizadas y supera el promedio de 51,3 puntos del PMI compuesto para el conjunto de la región del euro.

Respecto al plano internacional, la tasa de inflación interanual de la eurozona se habría moderado al 1,7% en enero, tres décimas por debajo del dato revisado del 2% en diciembre de 2025, según la lectura preliminar de Eurostat, que quedaría por debajo del objetivo de estabilidad del BCE, fijado en el 2% a medio plazo.

En este contexto, Indra era el principal valor bajista, dejándose un 3,14% en la media sesión. Le seguían Banco Santander (-3,05%), Acerinox (-1,32%), ArcelorMittal (-0,94%), Amadeus (-0,74%) y Solaria (-0,58%).

Del lado contrario, Cellnex avanzaba un 6,65%, por delante de Telefónica (+4,24%), Colonial (+2,58%), Redeia (+2,12%), Inditex (+1,86%) y Aena (+1,77%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solo Fráncfort registraba descensos en la media sesión (-0,10%). Londres avanzaba un 1,05%; París, un 0,94%; y Milán, un 0,90%.

El barril de Brent se situaba en los 67,39 dólares hacia las 12.00 horas, un 0,07% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,34 dólares, un 0,17% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,235%,desde el 3,256% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se mantenía sin cambios en 36,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,10% frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1808 dólares por cada euro.