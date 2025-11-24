El Ibex 35 limita su subida al 0,81% en la media sesión y busca recuperar los 16.000 puntos

Archivo - Una persona fotografía paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,81% en la media sesión de este lunes, hasta situarse en los 15.949,3 puntos, perdiendo parte del impulso registrado en la apertura, cuando se había anotado un alza del 0,88%.

En el terreno empresarial español, CaixaBank ha finalizado su sexto programa de recompra de acciones, por el que ha adquirido 61.044.767 títulos que representan el 0,86% del capital social de la compañía, tras desembolsar 500 millones de euros.

Por otro lado, Telefónica dará a conocer la magnitud del expediente de regulación de empleo (ERE) que propondrá para Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ entre hoy y mañana, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales.

Fuera del Ibex 35, Adolfo Domínguez ha informado antes de la apertura del mercado de que obtuvo un beneficio neto de 79.000 euros en su primer semestre fiscal (de marzo a agosto), en contraste con las pérdidas de 625.000 euros contabilizadas un año antes.

En el ámbito macro, la agencia europea Scope Ratings ha ratificado el rating de España en 'A' para la deuda a largo plazo, tanto en moneda local como extranjera, y ha revisado al alza la perspectiva, situándola en positiva, impulsada por el sólido desempeño económico, la fortaleza de las finanzas públicas y la disminución de las vulnerabilidades externas.

Hacia las 12.00 horas, ACS era el mayor valor alcista del Ibex 35, al subir un 3,04%. Por detrás se situaban Ferrovial (+2,55%), ArcelorMittal (+2,44%), Sacyr (+2,02%), Amadeus (+1,88%), Unicaja (+1,84%), Acerinox (+1,73%).

Del lado contrario, se situaban Indra (-2,17%), Solaria (-2,09%), Repsol (-1,18%), Acciona (-0,77%) y Logista (-0,61%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres subía un 0,12% y Fráncfort, un 0,38%; mientras que París caía un 0,15% y Milán, un 1,02%.

El barril de Brent se situaba en los 62,30 dólares en la media sesión europea, un 0,42% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 57,81 dólares, un 0,43% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en 3,207%, casi sin cambios respecto al 3,209% del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 51 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,24% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1540 dólares por cada euro.