El Ibex 35 lucha por retomar los 19.600 puntos (+0,14%), con la vista puesta en la Fed

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este miércoles con un alza del 0,14%, hasta situarse en los 19.582,30 puntos, en una jornada marcada por la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés) y por el conflicto en Oriente Próximo.

"Subir tipos puede ser una manera de ganar credibilidad y demostrar su independencia. En cualquier caso, incluso si la Fed sorprende y mantiene tipos, anticipamos una reunión con tono duro que no servirá de revulsivo a un mercado preocupado por la inflación, el repunte de TIR de los bonos y una posible moderación de beneficios si el desarrollo de la IA pierde inercia", apuntan los analistas de Bankinter.

Respecto a la situación geopolítica, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este martes que la guerra de Irán "entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", introduciendo así un nuevo matiz sobre la afirmación del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de que el conflicto terminará "justo después" de las elecciones de medio mandato estadounidenses --las 'midterms'--, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

"No podemos predecir el futuro, pero creo que el presidente está en lo cierto al decir que esto entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", ha respondido Vance en una entrevista con el diario en línea 'New York Post', en alusión al calendario esbozado por Trump, que situó el fin de la guerra "justo después" de las 'midterms' o incluso antes.

Ante esta coyuntura en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,71% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 107,98 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 1,29%, hasta los 104,47 dólares por barril.

En el ámbito 'macro', se ha conocido que la tasa de inflación de Reino Unido se situó en el 3,1% en agosto, lo que supone un repunte de dos décimas respecto al 2,9% registrado en julio. La cifra se conoce un día antes de la reunión del Banco de Inglaterra para decidir el rumbo de la política monetaria.

En el terreno empresarial, Grenergy ha informado, antes de la apertura del mercado, de que obtuvo un beneficio neto de 74 millones de euros en el primer semestre del año, cifra que multiplica por más de dos (+112%) las ganancias de 35 millones de euros registradas en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, Técnicas Reunidas ha entrado en el mercado de Sudáfrica tras resultar adjudicataria de los servicios de ingeniería de diseño de una gran planta de producción de hidrógeno y amoniaco verde promovida por Hive Hydrogen South Africa (HHSA).

En este contexto, los valores más alcistas en la Bolsa española en la media sesión eran ACS (+2,52%), Solaria (+2,12%), Rovi (+1,47%) y Sacyr (+1,35%). De su lado, Puig encabezaba los descensos (-1,52%), seguido de Grifols (-1,06%), Telefónica (-0,95%) y Banco Sabadell (-0,68%).

El resto de las principales Bolsas europeas cotizaba con leves subidas: el índice británico FTSE 100 subía un 0,25%, el francés Cac 40 un 0,22%, el alemán Dax un 0,08%, el italiano FTSE MIB un 0,48% y el Euro Stoxx 50 un 0,30%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 4,015%, tras cerrar el martes en el 4,003%. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en los 47,16 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,03% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1541 'billetes verdes'.