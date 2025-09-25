El Ibex 35 mantiene los 15.100 puntos en la apertura pese a abrir en 'rojo' (-0,14%)

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una bajada del 0,14%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.100 enteros y situarse en los 15.173,2 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que se publicará el boletín económico del Banco Central Europeo (BCE).

En el terreno empresarial español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la modificación de las características de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco de Sabadell, según ha informado este jueves el supervisor bursátil, que ha ampliado el plazo de aceptación de la operación hasta el próximo 10 de octubre, incluido.

Por su parte, Grenergy obtuvo un beneficio neto de 35 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone multiplicar por 70 las ganancias de 500.000 euros logradas en el mismo periodo de 2024.

Bajo el plano 'macro', la compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban ArcelorMittal (+0,43%), Inditex (+0,34%), Solaria (+0,28%) y Acerinox, con un avance del 0,27%.

En el lado negativo se situaban Unicaja Banco, cuyos títulos cedían un 2,36% en la apertura, y Amadeus, que presentaba un descenso del 0,82%.

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy con bajadas. París perdía un 0,53%; Francfort, un 0,41%; Londres, un 0,36%, y Milán, un 0,29%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,3% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 69,1 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,37%, hasta los 64,75 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1748 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,310%.