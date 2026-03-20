El Ibex 35 mantiene los 17.000 puntos a media sesión, con el petróleo en los 109 dólares

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,89% hacia la media sesión de este viernes, hasta situarse en los 17.055 puntos, en una jornada marcada, de nuevo, por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

Irán atacó un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

Sobre esta cuestión, el director de Investigación Económica Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, asegura que "será necesario reducir la demanda para cubrir el déficit provocado por el cierre de la producción de Qatar y la pérdida de capacidad".

Desde Estados Unidos, tratan de calmar los ánimos tras la fuerte escalada que experimentó ayer el precio del petróleo. Su presidente, Donald Trump, ha desvelado que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars, que comparte con Qatar, para garantizar que no se repiten estos bombardeos a instalaciones energéticas.

En este contexto, los Veintisiete líderes de la Unión Europea han dado este jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar así la libertad de navegación una vez que "se den las condiciones", al tiempo que han pedido a la Comisión Europea una "respuesta coordinada" y "sin demora" con medidas "temporales y específicas" para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.

En concreto, el Gobierno está ultimando aún su plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%.

En este contexto, los mayores ascensos se los anotaban en la media sesión Solaria (+3,33%), Indra (+3,30%), Acerinox (+2,44%), ACS (+2,19%) y ArcelorMittal (+1,99%). De su lado, solo tres valores cotizaban en rojo Cellnex (-2,88%), Telefónica (-0,94%) y Repsol (-0,32%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente evolucionan, en general, con ligeras caídas, con Londres dejándose un (0,08%); París, un 0,09%); Fráncfort, un 0,30%; y el Euro Stoxx 50 un 0,05%. Solo Milán cotizaba en verde a media sesión con un alza del 0,30%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 0,37%, hasta los 109,05 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 95,26 dólares, un 0,31% menos.

Por otra parte, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, caía un 1,96% hasta los 60,57 euros por megavatio hora.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba al 3,492% en la media sesión europea, por encima del 3,505% del cierre del jueves. No obstante, el bono alemán también ha repuntado levemente, por lo que el diferencial entre ambos (la prima de riesgo) se situaba en los 51,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro descendía un 0,18% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1568 dólares por cada euro.