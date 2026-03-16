El Ibex 35 se mantiene estable a media sesión, en los 17.000 puntos, atento a la Fed y BCE esta semana

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se mantenía en niveles estables en la media sesión de este lunes, subiendo un leve 0,04%, hasta los 17.065,9 puntos, frente a la caída del 0,1% que registra en la apertura, con la atención de los inversores dividida entre las noticias de la guerra de Irán y las pistas que den sobre política monetaria los bancos centrales que se reúnen esta semana.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantiene su reunión ordinaria de política monetaria el miércoles, mientras que el jueves será el turno para el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

"Esperamos que todas ellas se salden sin cambios en los tipos de interés, especialmente en el actual contexto de incertidumbre, con potencial impacto al alza en los precios como primera derivada del shock energético, pero con una segunda derivada en clave de menor crecimiento económico en caso de que el conflicto perdure en el tiempo", han explicado los analistas de Renta 4.

"De cara a las próximas semanas, y en la medida en que el conflicto EEUU-Irán continúe adelante, consideramos que los mercados seguirán mostrando una elevada volatilidad, con presión a la baja de las cotizaciones hasta que veamos alguna señal de acercamiento de posturas por parte de EEUU-Irán que pueda dar lugar a la finalización de la guerra", han avanzado los expertos.

En esta línea, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cree que la guerra con Irán terminará "en las próximas semanas", lo que pondrá fin a la interrupción en el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, que ve como un "sufrimiento a corto plazo" necesario para que Oriente Próximo no sea un rehén de la política de Irán.

Respecto a la actualidad internacional fuera de Irán, el banco italiano UniCredit ha confirmado este lunes el lanzamiento de una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, el segundo mayor banco comercial de Alemania, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque no prevé llegar a controlar la entidad germana.

En España, el Gobierno se reunirá este lunes con el conjunto del sector agroalimentario y pesquero para analizar la situación generada por la guerra en Irán, así como para evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Próximo y que está afectando a agricultores, ganaderos y pescadores.

Del lado empresarial, Grifols ha informado al mercado de que ha recibido compromisos de financiación de un sindicato de bancos internacionales para una nueva línea de crédito 'revolving' por aproximadamente 2.000 millones de dólares (unos 1.750 millones de euros). Esta nueva línea de crédito más que duplicaría el tamaño de la anterior, de 938 millones de dólares, y tendría un vencimiento de 6,5 años.

Asimismo, el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha insistido en que se mantiene "totalmente al margen" de la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), un proyecto "que nació antes" de su llegada al frente de la compañía de defensa española.

Fuera del Ibex, la portuguesa Bondalti ha informado que ha logrado superar el porcentaje mínimo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que lanzó sobre Ercros a un precio de 3,505 euros por acción.

En este contexto, Merlin era el principal valor alcista hacia la media sesión (+4,18%), seguida de Solaria (+2,21%), Repsol (+1,65%), Naturgy (+1,59%) y Colonial (+1,38%).

Del lado contrario, el 'rojo' se centraba en IAG (-2,27%), Amadeus (-1,72%), Fluidra (-0,60%), Banco Santander (-0,36%), Telefónica (-0,33%) e Inditex (-0,19%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era mixto hacia las 12.00 horas. Londres subía un 0,39%, al igual que Fráncfort, que avanzaba un 0,19%. París se dejaba un 0,07% y Milán, un 0,30%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent se situaba en 102,89 dólares, un 0,24% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 97,16 dólares, un 1,61% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,451%, frente al 3,495% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana caía a 49,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,52% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1477 dólares por cada euro.