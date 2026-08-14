El Ibex 35 se mantiene prácticamente estable en la media sesión, mirando a recuperar los 20.200 puntos

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba prácticamente sin cambios, con un leve alza del 0,05%, en la media sesión de este viernes, por lo que el selectivo de las bolsas y mercados españoles seguía mirando a los 20.200 puntos al cotizar en los 20.181,4 puntos.

"Si no existe mayor tensión por parte de la geopolítica, lo razonable sería que las bolsas cierren la semana al alza. La moderación de los precios, a pesar del conflicto en Irán, invitaría a ello", han asegurado los analistas de Bankinter.

La reapertura total del estrecho de Ormuz y las posibilidades de que Irán y EEUU lleguen a un acuerdo de paz siguen sembrando dudas entre los inversores, que este viernes continuarán pendientes, un día más, de los acontecimientos en Oriente Próximo.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado el pasado mayo por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, ha señalado en las últimas horas que "el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán, esto es, el fin del bloqueo naval a sus puertos, un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, así como la liberación de los fondos iraníes congelados por Washington.

Este viernes los mercados se han despertado también con la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta el 100% sobre los drones y componentes relacionados importados a territorio estadounidense en aras de apoyar a la industria nacional, de consolidar las cadenas de suministro y de reducir la dependencia respecto de otros países.

Para los drones y componentes procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, este arancel será del 15%; mientras que para los de Reino Unido se reducirá al 10%, siempre y cuando prácticamente todo el hardware, software y tecnología tenga su origen en estos países y en Estados Unidos.

En Europa, se ha publicado el dato de inflación de julio de Francia, que ha acelerado tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, como consecuencia del repunte de los precios de la energía y de los servicios.

También se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% entre abril y junio, la mayor desde principios de 2025, a pesar del conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una significativa aceleración respecto de los primeros tres meses del año, cuando la actividad en la región se estancó.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas las ventas del sector servicios y de la industria del mes de junio, que mostraron avances del 8,8% y del 9,2%, respectivamente, encadenando en el primer caso 27 meses de ascensos interanuales consecutivos y en el segundo, cuatro meses.

En el plano empresarial nacional, Ferrovial comunicó tras el cierre de mercado de ayer que excluirá a partir de septiembre su cotización de la Bolsa de Ámsterdam, lugar donde trasladó su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en Estados Unidos, después de que en este último país ya se negocien más acciones de la compañía que en España.

En concreto, la última sesión de negociación de Ferrovial en Euronext Ámsterdam está prevista para el 10 de septiembre de 2026, y la exclusión de la Bolsa neerlandesa se espera que sea efectiva el 11 de septiembre de 2026. Ferrovial seguirá cotizando en el Nasdaq de Nueva York y en las bolsas españolas y continuará con su sede social en Países Bajos, sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés.

En este contexto, los valores que más subían hacia las 12.00 horas eran Amadeus (+1,7%), IAG (+1,04%), Mapfre (+0,91%), Banco Sabadell (+0,81%), Repsol (+0,72%) y Cellnex (+0,58%). Del lado contrario se situaban Grifols (-1,03%), Ferrovial (-0,78%), ACS (-0,73%), Puig (-0,64%) y Rovi (-0,60%).

El resto de los principales mercados europeos evolucionaba al alza hacia la media sesión, salvo Londres, que caía un 0,08%. París subía un 0,07%; Fráncfort, un 0,72%; y Milán, un 0,05%.

El barril de Brent se situaba en los 87,42 dólares, un 0,40% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,04 dólares, un 0,97% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,589%, frente al 3,561% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana alcanzaba los 42,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,23% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1555 dólares por cada euro.