El Ibex 35 no logra aguantar los 17.000 puntos, pero sube un 1% en la semana

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha terminado la semana con un alza del 1%, hasta situarse en los 16.854,4 puntos, por lo que el selectivo no ha logrado aguantar por encima de la cota de 17.000 enteros que ha llegado a tocar este viernes por primera vez en su historia.

En los primeros minutos de la sesión de este viernes, el selectivo subía casi un 0,80% y se situaba en los 17.020, aunque finalmente ha cerrado la jornada con una caída del 0,17%.

Este viernes ha trascendido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el INE, que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

También se ha confirmado el IPC alemán en el mismo periodo al 2,3%, mientras que el PIB del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior, cuando también retrocedió una décima, mientras que en agosto se había estancado, según los datos publicados este viernes.

En el terreno internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones "excesivas" por parte de los Estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas "que incorporen sesgos ideológicos".

Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) someterá en 2026 a los 110 bancos bajo su supervisión directa a una prueba de resistencia inversa para evaluar la capacidad de las entidades de gestionar el riesgo geopolítico, incluyendo cómo afectaría a su solvencia y a su modelo de negocio.

En el plano corporativo nacional, BBVA y OpenAI han firmado una alianza estratégica destinada a redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la inteligencia artificial (IA), según ha informado este viernes el banco español en un comunicado.

La caída del selectivo se ha debido en gran medida que los valores bancarios han cerrado la sesión en negativo. CaixaBank ha caído un 2,50%, por delante del 1,62% de Indra; del 1,49% de Banco Santander; del 1,39% de Merlin y del 1,38% de Banco Sabadell.

Los mayores incrementos de este viernes han sido los de Acciona Energía (+2,15%), Redeia (+1,43%), Acciona (+1,42%), Aena (+1,33%), IAG (+1,23%) e Inditex (+1,23%).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado en negativo este viernes. Londres ha caído un 0,56%; París, un 0,21%; Fráncfort, un 0,44%; y Milán, un 0,43%.

El barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en 61,32 dólares, un 0,07% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) progresaba un 0,19%, hasta los 57,71 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado la jornada en el 3,306%, por encima del 3,290% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha cerrado en 44,90 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, cotizando a un tipo de cambio de 1,1733 dólares por cada euro.